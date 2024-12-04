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Halep'te büyük kriz! Sorun çözülmezse kaybedilmesi an meselesi

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Suriye'nin kuzeybatısında silahlı muhalif güçler 27 Kasım Çarşamba günü hükümete karşı son yılların en büyük saldırısını başlattı. Cumartesi günü itibariyle ülkenin ikinci büyük kenti Halep'te kontrol tamamen muhaliflerin eline geçti. Ancak Halep'in alınmasına öncülük eden HTŞ ile Suriye Milli Ordusu arasında şehrin nasıl yönetileceği konusunda bir anlaşmazlık yaşanıyor. Sorun çözülmezse kentin kaybedilmesi an meselesi...

Suriye'de 8 yıl aradan sonra, başını Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) çektiği muhalifler ülkenin ikinci büyük kenti Halep dahil olmak üzere Hama'nın kuzeyine uzanan büyük bir alanda kontrolü ele geçirdi.

SİVİL GİRİŞİNİ YASAKLADILAR

Muhalifler Halep'in kontrolünü o kadar hızlı ele geçirdi ki, Esad rejimi askerleri ve İran gibi ülkelerden savaşmak için bölgeye gelen binlerce milis, halen şehir içinde saklanıyor. Muhalifler asayişi sağlayana kadar Halep'e sivil girişini yasaklarken, akşam 19.00'dan sonra da genel sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Halep'te anlaşmazlık çıktı! Sorun çözülmezse aldıkları gibi verecekler

GERGİN BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Muhalifler şehirdeki bütün kamu binalarına yerleşiyor. Halep'te fırınlar kapalı olduğu için ekmek bulmak en büyük sorun. Bölgede çalışan STK'lar Halep'e ekmek taşıyor. Elektrik, içme suyu, akaryakıt, internet, sıkıntısı da var. Dükkanların neredeyse tamamı kapalı. Konuştuğumuz siviller, belirsizliğe işaret ederken, bir şeyler söylemek için çok erken olduğunu ifade ediyor. Muhaliflerin kontrolüne geçen Halep Uluslararası Havalimanı'nda ise temizlik yapılıyor. Rejimden sonra 2 gün terör örgütü YPG'nin kontrolüne geçen alandaki sivil uçaklar, 20 gün önce Şam'a yollanmış. Hangarlardaki hurda savaş uçakları kalmış.

Halep'te anlaşmazlık çıktı! Sorun çözülmezse aldıkları gibi verecekler

CİDDİ BİR ANLAŞMAZLIK VAR

Tüm bunlarla beraber Halep'in alınmasına öncülük eden HTŞ ile Suriye Milli Ordusu arasında şehrin nasıl yönetileceği konusunda bir anlaşmazlık yaşanıyor. HTŞ'nin Halep'te Suriye Milli Ordusu'nun kontrolündeki bazı yerleri silah zoruyla aldığı söyleniyor. Anlaşmazlığın HTŞ lideri Ebu Muhammed Colani'nin "Her şeyi ben yöneteceğim" şeklindeki tutumundan kaynaklandığı söyleniyor.

Halep'te anlaşmazlık çıktı! Sorun çözülmezse aldıkları gibi verecekler

HALEP KAYBEDİLEBİLİR

Bu anlaşmazlığı gidermek için müzakereler sürüyor. Eğer bu iki grup arasındaki sorun çözülemezse Halep kaybedilebilir. Halep'in kaybedilmesi de kelebek etkisi yapar ve Suriye'deki yeni süreç tersine döner.

Halep'te büyük kriz! Sorun çözülmezse kaybedilmesi an meselesi
Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (7)

Haber Yorumlarıdoç dr aristokrates:

20 düzensiz terörist grup bir araya gelmiş ne bekliyordunuz

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Haber YorumlarıAli Ant:

:):) iki güne birbirlerine girerler diyen dahi yorumcu nerde

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Haber YorumlarıXeyati 2:

Eğer bir yerde devlet otoritesi kalmasa oradan insanlar kaçar çünkü mal can namus güvenliği olmaz.toplama çetelerle bir şey olacak iş değil.

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Haber YorumlarıAltay Bozkurt:

TÜH INTERNET SIKINTISIMI VARMIS??? VAH VAH COK KÖTÜ YA!! NE YAPACAK SIMDI HAYALET SEHIRDEKI 3 -5 INSAN INTERNETSIZ??!!! KARDESIM BU SEHIRDE TEK BINA SAGLAM DEGIL HEPSI BOMBALANMIS YIKIK DÖKÜK HARABE, TEKRAR YAPILANMASI 20 YIL SÜRER, SIZ HALA HALEP MALEP DIYOSUNUZ.

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Haber YorumlarıGüray Dilli:

Halep Suriye'nindir. Çapulcuların olamaz

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Haber YorumlarıArarat Arat:

en kötü devlet bile devletsizlikte iyidir gerici çeteler devlet yönetemezler

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