Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural: Zohran Mamdani'nin önünde birtakım zorluklar olacak

ABD'de gündem, New York'un yeni belediye başkanı Zohran Mamdani'nin seçim zaferiyle birlikte yeniden hareketlendi. Rona Doğan Sural, Melis Yaşar'ın sunduğu programda hem Mamdani'nin yükselişini hem de ABD siyasetindeki son gelişmeleri anlattı.

"ZOHRAN MAMDANİ YÜZDE 50'NİN ÜZERİNDE OYLA SEÇİLDİ"

"Zohran Mamdani, yüzde 50'nin üzerinde bir oy oranıyla New York'un yeni belediye başkanı oldu. 34 yaşında ve Müslüman olması dolayısıyla epey ses getirdi. Özellikle genç seçmenler arasında büyük bir heyecan yarattı." dedi.

"TRUMP'IN TEHDİTLERİ MAMDANİ İÇİN ZORLUK OLACAK"

"Zohran Mamdani'nin önünde birtakım zorluklar olacak çünkü Trump'ın bazı tehditleri vardı. Trump cephesinden gelen baskılar, yeni yönetimin karar alma sürecini etkileyebilir." ifadelerini kullandı.

"MAMDANİ'NİN PARLAMASININ SEBEBİ HALKLA İÇ İÇE OLMASI"

"Zohran Mamdani'nin kısa sürede bu kadar parlamasının sebebi halkla iç içe olabilmesidir. New Yorklular onu ulaşılabilir ve samimi buluyor. Bu da seçmenle güçlü bir bağ kurmasını sağladı." dedi.

"ABD SENATOSU'NDA HÜKÜMETİN AÇILMASI İÇİN ANLAŞMA SAĞLANDI"

"Senato'da ABD hükümetinin açılması için bir anlaşma sağlandı. Bu, federal düzeyde kapanmanın önüne geçilmesi açısından önemli bir gelişme oldu." ifadelerini kullandı.

"TRUMP, VİZE BAŞVURULARINDA SAĞLIK ŞARTINI SIKILAŞTIRDI"

"Kronik rahatsızlıkları olanlara vize verilmeme durumu göçmenleri kapsıyor. Trump sadece vizeye başvuranların değil, aile bireylerinin de sağlığının yerinde olmasına dikkat edin dedi." ifadelerini kullandı.