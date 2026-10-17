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Çalınıp elmanın içine saklanmıştı! 100 yıllık pembe elmas Grand Condé yeniden sergileniyor

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Çalınıp elmanın içine saklanmıştı! 100 yıllık pembe elmas Grand Condé yeniden sergileniyor
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Ekim 1926'da Fransa'daki Chantilly Şatosu'ndan çalınan ve içi oyulmuş bir elmaya saklanan 9 karatlık pembe elmas Grand Condé, yaklaşık 100 yıl sonra ilk kez sergilenecek. Elmas, hırsızların kaldığı oteldeki aç bir hizmetçinin elmayı ısırmasıyla bulunmuştu. Fransız Devrimi'nden kurtulan nadir kraliyet mücevherlerinden olan taş, 3 Ocak'a kadar Condé Müzesi'nde ziyaretçilerle buluşacak.

  • Dokuz karatlık armut biçimli "Grand Condé" pembe elması, Ekim 1926'da Chantilly Şatosu'na düzenlenen gece baskınında çalındı ve içi oyulmuş bir elmanın içine saklandı.
  • Elmas, çalınmasından birkaç hafta sonra hırsızların kaldığı oteldeki bir hizmetçinin elmayı ısırmasıyla bulundu.
  • Fransız Devrimi'nden sağ kurtulan az sayıdaki kraliyet mücevherinden biri olan elmas, 3 Ocak'a kadar Chantilly Şatosu'ndaki Condé Müzesi'nde sergilenecek.
Nadir bulunan pembe bir elmas, neredeyse 100 yıl önce çalınmasının ardından ilk kez Fransa'da sergilenecek.

"Grand Condé" olarak bilinen dokuz karatlık, armut biçimli değerli taş, Ekim 1926'da Chantilly Şatosu'na yapılan bir gece baskınında çalınmış ve içi oyulmuş bir elmanın içine saklanmıştı.

AÇ BİR HİZMETÇİ ELMAYI ISIRINCA BULUNDU

Fransız Devrimi'nden sağ kurtulan az sayıdaki kraliyet mücevherinden biri olan elmas, birkaç hafta sonra hırsızların kaldığı oteldeki aç bir hizmetçinin elmadan bir ısırık almasıyla bulundu.

Müzenin direktörü Mathieu Deldicque, elma hikayesinin kulağa abartılı gelse de o dönemde gazetelerde geniş yankı bulduğunu söyledi.

3 OCAK'A KADAR CONDÉ MÜZESİ'NDE

Eser şimdi, 3 Ocak'a kadar Chantilly Şatosu'ndaki Condé Müzesi'nde yeniden sergilenecek.

CNN'e elmasın ne kadar sigortalı olduğunu açıklamayı reddeden Deldicque, elmas üzerine kapsamlı akademik çalışmalar yapıldığını belirtti. Müzenin açıklamasına göre, bu analizin sonuçları ile mücevherin tarihi ve çalınmasıyla ilgili daha önce görülmemiş arşiv materyalleri, serginin bir parçasını oluşturuyor.

Avrupa son 12 ayda çok sayıda değerli müze ve eser soygununa tanık oldu. Bu soygunlar arasında Paris'teki Louvre Müzesi'nden mücevherlerin gündüz vakti çalınması gibi cüretkar bir olay da yer alıyor.

PEMBE ELMASLAR ON MİLYONLARCA DOLARA SATILIYOR

Doğal olarak oluşan pembe elmaslar son derece nadir. Genellikle on milyonlarca dolara satılıyor. Sotheby's'e göre, bir pembe elmas için açık artırmada elde edilen en yüksek fiyat 2017'de 71,2 milyon dolardı.

Grand Condé'nin kesin kökenleri hala bir gizem. Chantilly Şatosu'nun açıklamasına göre, ilk olarak 1740 yılında, ölümünün ardından hazırlanan Condé Prensi Louis Henri de Bourbon'un envanterinde adı geçiyordu.

Daha sonra Fransız Kralı I. Louis Philippe'in eşi Bourbon-Sicilya Kraliçesi Marie-Amélie'nin ve ardından oğlu Aumale Dükü Orléans Prensi Henri'nin koleksiyonuna dahil oldu.

Aumale Dükü, mirasını Paris'in 50 km kuzeyinde bulunan Chantilly Şatosu'nun yanı sıra binlerce sanat eseri ve el yazmasını da içeren ve Musée Condé koleksiyonunu oluşturan Institut de France'a vasiyet etmişti.

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti.

BBC
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