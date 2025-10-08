Gözler Mısır'daki müzakerelerde! Hamas'ın Türk askeri teklifine İsrail karşı çıktı

ABD Başkanı Donald Trump'ın sunmuş olduğu 20 maddelik Gazze planının hayata geçirilmesine dönük müzakereler, Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinde başladı. Planın temel hedefleri arasında ateşkesin sağlanması, İsrail güçlerinin bölgeden çekilmesi ve rehine takası yer alıyor. Bölge ülkeleri ile taraf aktörlerin katıldığı görüşmelerde, planın güvenlik ve uygulama mekanizmaları masaya yatırılıyor.

MISIR, ABD ASKERLERİNİ İSTEDİ

Bazı haber kaynaklarında (Middle East Eye) yer alan iddialara göre; Mısır hükümeti, plana ilişkin olarak uluslararası barış gücünün Gazze'ye konuşlandırılmasında ABD askerlerinin rol alması gerektiğini Washington'a iletti. Aynı kaynak, Uluslararası İstikrar Gücü modelinin 1982'de Sina Yarımadası'na konuşlandırılan Çokuluslu Güç ve Gözlemciler (MFO) örneği baz alınarak oluşturulmasının talep edildiğini aktardı.

TÜRK ASKERİ VARLIĞI TARTIŞMA KONUSU

Middle East Eye'ın aktardığı iddialara göre; Hamas, ateşkesi güvence altına almak için Türk askerlerinin Gazze'ye konuşlandırılmasını talep tti. ABD'li yetkililer ise İsrail'in Türk askeri varlığına karşı çıktığını iletti.

BÖLGEDE GÜVENLİK DÜZENLEMELERİ

Arap bir yetkiliye dayandırılan haberde, Katar'daki El Udeyd hava üssünde bulunan bazı ABD birliklerinin önümüzdeki dönemde Ürdün'e kaydırılabileceği ifade edildi. Ayrıca bazı değerlendirmelerde, ABD hükümetinin bölgede görevlendireceği asker sayısının diğer ülkelere kıyasla daha yüksek olabileceğine dair işaretler olduğu konuşuluyor. Bu planlar, müzakerelerdeki güvenlik garantilerinin kapsamına göre şekillenecek.

MİT BAŞKANI İBRAHİM KALIN ŞARM EL-ŞEYH'TE

Güvenlik kaynaklarının bildirdiğine göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Şarm El-Şeyh'te yapılacak ateşkes ve esir takası müzakerelerine katılacak. Kalın'ın görüşmeler öncesinde ABD, Mısır, Katar ve Hamas yetkilileriyle ikili temaslarda bulunduğu aktarıldı. Türkiye'nin sürece dahil oluşu, bölgesel aktörler arasındaki arabuluculuk ve güvenlik garantileri tartışmalarında kilit rol oynayabileceğine işaret ediyor.

GÜNDEMDEKİ ÖNCELİKLER

Tarafların ele alacağı başlıca gündem maddeleri şu şekilde öne çıkıyor:

Gazze'de kapsamlı ve kalıcı ateşkesin sağlanması,

Rehine/esir takasının gerçekleştirilmesi,

İnsani yardımların güvenli şekilde ulaştırılması ve insani koridorların tesis edilmesi,

Güvenlik mekanizmaları: uluslararası güç modelinin yapısı ve konuşlandırma usulleri.

O SORU ERDOĞAN'A DA SORULDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Azerbaycan ziyareti dönüşünde "Türk askeri Gazze'de olacak mı?" sorusuna "Önceliğimiz acil ve kapsamlı ateşkesin bir an önce sağlanması. Önce bunu başarmamız lazım. İnsani yardımların Gazze'ye bir an evvel kesintisiz biçimde ulaştırılması şart. Gazze'nin İsrail saldırıları neticesinde yok edilen alt yapısının bir an önce ayağa kaldırılması, bu da önceliklerimiz arasında. Bunun için yoğun bir diplomasi trafiği sürdürüyoruz. Gazze'nin Filistin halkının toprağı olarak kalması ise çok çok önemli. Gazze'yi nihayetinde Filistinlilerin yönetmesi de çok mühim. Güvenliğin hangi yolla sağlanacağı konusu, istikrar gücünün nasıl kurulup işletileceği konusu ayrıntılı olarak değerlendirilebilir. Bunun için ben doğrusu Şarm El-Şeyh'teki müzakereleri çok çok önemsiyorum. Bugün de görüşmeler başladı ama yarınki görüşmeler mühim. Bizim Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımız da orada olacak. Oradan çıkacak netice büyük önem arz ediyor. 'Her türlü çabaya destek veririz' derken tüm ihtimalleri göz önünde bulundurarak bu açıklamayı yaptım. Umarız İsrail verdiği sözleri tutar ve bu barışı sabote edecek adımlar atmaz. Biz kalıcı ateşkes ve barış için umutlu olduğumuz kadar aynı zamanda da ihtiyatlıyız" yanıtını verdi.