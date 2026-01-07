Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı

Haberler

10 Mart mutabakatına uyarak Suriye ordusuna entegre olması beklenen terör örgütü SDG beklenen adımı atmadığı gibi saldırılara da hız verdi. Halep'te katliamlar gerçekleştiren SDG'ye karşı harekete geçen Suriye ordusu, Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerindeki tüm mevzilerin meşru hedef olduğunu duyurdu. Halka terör örgütüne ait mevzilerden uzak durmaları çağrısı yapılırken, uyarıların ardından kalabalık grupların bu 2 mahalleyi terk ettiği görüldü.

  • Suriye ordusu, PKK/YPG'ye ait Halep'teki Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerindeki mevzileri meşru hedef ilan etti.
  • Suriye Operasyonlar Komutanlığı, sivil halka bu mevzilerden uzak durma çağrısı yaptı ve iki güvenli insani geçiş koridoru açtı.
  • Halep'in Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerinde yaşayan sakinler, devletin kontrolündeki bölgelere göç etmeye başladı.

Suriye ordusu, ülkede SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'ye ait Halep kentindeki Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerindeki tüm mevzilerin meşru hedef olduğunu duyurdu.

MEVZİLER MEŞRU HEDEF İLAN EDİLDİ

Suriye resmi ajansı SANA'nın Ordu Operasyonlar Komutanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, örgütün Halep kentinin mahallelerine ve sivillere yönelik karşı çok sayıda katliam gerçekleştirdiği gerekçesiyle mevzilerinin meşru hedef ilan edildiği belirtildi.

2 MAHALLEDEN UZAK DURMA ÇAĞRISI

Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde yaşayan sivil halka, PKK/YPG'ye ait mevzilerden derhal uzak durmaları çağrısı yapan Suriye Operasyonlar Komutanlığı ayrıca, halkın zarar görmemesi için bölgede iki güvenli insani geçiş koridorunun açıldığını duyurdu. Buna göre, "Avarid ile Zuhur Caddesi Geçidi"nin saat 15.00'e kadar açık olacağı kaydedildi.

HALK YOLLARA DÖKÜLDÜ

Yapılan çağrının ardından Suriye'nin Halep şehrindeki Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallerinde yaşayan sakinler, devletin kontrolündeki bölgelere doğru göç etmeye başladı. Bölgeden servis edilen görüntülerde halkın kalabalık gruplar halinde mahalleleri terk ettikleri görüldü.

HALEP'TEKİ ÇATIŞMALAR

Halep kent merkezinde 6 Ocak'ta başlayan PKK/YPG saldırılarında 1 asker 5 sivil ölmüş, 31 kişi yaralanmıştı. Suriye ordusu da PKK/YPG ile temas hatlarına onlarca tank ve zırhlı personel taşıyıcı ile takviye asker sevk etmişti.

Çatışmalar nedeniyle kent merkezinde resmi kurumlardaki çalışmalar durdurulmuş, okullarda ve üniversitelerde eğitime ara verilmişti. Halep Uluslararası Havalimanında da uçuşlar askıya alınmıştı. Terör örgütü PKK/YPG aynı gün akşam saatlerinde Süryan Mahallesinde bir okul ve hastaneye saldırı düzenlemişti.

Kaynak: AA
