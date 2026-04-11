Irak’ta Cumhurbaşkanı seçilen Nizar Amedi kimdir?

Irak'ta, Nizar Amedi, parlamentoda yapılan ikinci tur oylamada 249 oydan 227’sini alarak ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçildi. 2003 sonrası dönemde Irak’ın 6. cumhurbaşkanı olan Amedi, siyasi ve bürokratik geçmişiyle dikkat çekiyor.

NİZAR AMEDİ KİMDİR?

Nizar Amedi olarak bilinen Nizar Muhammed Said, 1968 yılında Irak’ın Amedi ilçesinde dünyaya geldi. Eğitimini Musul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde tamamlayan Amedi, 1993 yılında mezun oldu.

SİYASİ VE BÜROKRATİK KARİYERİ

Amedi, 2000 yılı öncesinde Celal Talabani’nin sekreterlik ofisinde görev alarak siyasete adım attı. Daha sonra hem Talabani hem de Fuad Masum dönemlerinde Cumhurbaşkanlığı Ofis Müdürü (Özel Kalem) olarak önemli görevler üstlendi.

2022-2024 yılları arasında Irak Çevre Bakanı olarak görev yapan Amedi, aynı zamanda Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Siyasi Bürosu’nun Bağdat Ofisi sorumluluğunu yürütüyor.

Yeni cumhurbaşkanı, uzun yıllara dayanan devlet tecrübesiyle Irak siyasetinde kilit bir rol üstlenmeye hazırlanıyor.