Süper Lig play-off'ları için mücadele ettiler! Çorum FK, Pendikspor'u uzatmalarda üzdü

TFF 1. Lig 35. hafta maçında Çorum FK, deplasmanda Pendikspor ile 90+3'te bulduğu golle 1-1 berabere kaldı.

TFF 1. Lig 35. hafta maçında Pendikspor ile Çorum FK karşı karşıya geldi. Pendik Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

ÇORUM FK PUANI 90+3'TE KURTARDI

Mücadelenin 21. dakikasında Görkem Bitin'in golüyle öne geçen Pendikspor, 67. dakikada Görkem Bitin'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Son anlarda baskısını artıran Çorum FK, 90+3'te golcü oyuncusu Mame Thiam ile skora eşitlik getirdi. 

PLAY-OFF MÜCADELESİ KIZIŞTI

Bu sonuçla birlikte Süper Lig yolunda play-off potasında yer alan iki takım da üçüncülük koltuğu için yara aldı. Pendikspor, 58 puana, Çorum FK ise 64 puana yükseldi. Ligin bir sonraki maç haftasında Pendikspor, Iğdır FK deplasmanına gidecek. Çorum FK, sahasında Sivasspor'u konuk edecek. 

