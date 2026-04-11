Cardi B’de babalık krizi! DNA sonucu gerçeği ortaya çıkardı
Cardi B cephesinde yaşanan babalık krizi DNA testiyle çözüldü. Offset’in talep ettiği test sonucunda, ünlü rapçinin yeni doğan çocuğunun biyolojik babasının Offset olduğu ortaya çıktı. Daha önce babanın Stefon Diggs olduğu iddiası gündeme gelirken, bu gelişmenin ardından Diggs’in Cardi B ile yollarını ayırdığı öne sürüldü.
DNA TESTİ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI
İddialara göre Offset, yeni doğan çocuk için DNA testi talep etti. Test sonucunda çocuğun biyolojik babasının Offset olduğu ortaya çıktı.
İDDİALAR TERSİNE DÖNDÜ
Cardi B’nin daha önce çocuğun babasının Stefon Diggs olduğunu öne sürdüğü iddia edilirken, DNA sonucu bu söylemi boşa çıkardı.
AYRILIK GELDİ
Yaşanan gelişmenin ardından Stefon Diggs’in Cardi B ile yollarını ayırdığı öne sürüldü.
CANLI YAYINDA GÖZYAŞLARI
Tüm bu sürecin ardından canlı yayın açan Cardi B, yaşadığı duygusal anlarla dikkat çekti. Ünlü rapçinin gözyaşlarına hakim olamadığı anlar kısa sürede gündem oldu.