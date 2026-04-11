Kayserispor-Fenerbahçe mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Zecorner Kayserispor'a konuk olacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Zecorner Kayserispor'la deplasmanda karşılaşacak.
MAÇ SAAT 20.00'DE
RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak müsabaka 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Ali Yılmaz düdük çalacak. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadelenin VAR koltuğunda Sarper Barış Saka oturacak.
İLK 11'LER
Kayserispor: Bilal, Katongo, Semih, Denswil, Brenet, Bennasser, Furkan, Dorukhan, Cardoso, Makarov, Chalov.
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Guendouzi, Kante, Nene, Kerem, Talisca, Cherif.