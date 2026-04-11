Galatasaray'dan sakatlık açıklaması: Ödem ve kanama tespit edildi

Galatasaray, Yaser Asprilla'nın dizinde ödem ve eklem kapsülünde kanama tespit edildiğini açıkladı.

Galatasaray Kulübü tedavisi devam eden Victor Osimhen, Göztepe maçında dizine darbe alan Yaser Asprilla ve dünkü idmanda sakatlanan Günay Güvenç'in son durumuyla ilgili açıklama yaptı.

OSIMHEN TAKIMLA ÇALIŞTI

Kulüpten yapılan açıklamada, Osimhen'in bugün yapılan antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştığı belirtilerek, "Victor Osimhen antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştıktan sonra saha ve salonda fizyoterapistler eşliğinde kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalışmalarına devam etti." denildi.

ASPRILLA'DA ÖDEM VE KANAMA

Asprilla'nın tedavisinin devam ettiğine yer verilen açıklamada, "Asprilla'nın sponsor hastanemiz Acıbadem'de yapılan tetkikleri sonucunda dizinde ödem ve eklem kapsülünde kanama tespit edilmiş olup futbolcumuz bugün takımdan ayrı fizyoterapistler eşliğinde günü tedaviyle geçirdi." ifadeleri kullanıldı. Dünkü idmanda iç yan bağında zorlanma tespit edilen Günay Güvenç'in ise günü tedaviyle geçirdiği aktarıldı.

Cemre Yıldız
