Kütahya'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
Ege Bölgesi’nde akşam saatlerinde meydana gelen deprem kısa süreli paniğe yol açtı. Kütahya’nın Simav ilçesi merkezli sarsıntının büyüklüğü Kandilli Rasathanesi’ne göre 4,9, AFAD’a göre ise 4,8 olarak açıklanırken; deprem Kütahya’nın yanı sıra Uşak, Balıkesir, Bursa ve Bilecik’te de hissedildi. 4.8'lik depremin ardından 17.42'de bu kez büyüklüğü 3.7 olan artçı bir sarsıntı daha meydana gelirken, Kütahya Valisi Musa Işın depremde herhangi bir müessif durum olmadığını açıkladı.
4,9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Deprem saat 17.31’de meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4,9 olarak açıklarken, AFAD ise 4,8 olarak duyurdu.
ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ
Kandilli verilerine göre yerin yaklaşık 5,4 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, Kütahya başta olmak üzere Uşak, Balıkesir, Bursa ve Bilecik’te de hissedildi.
VALİ IŞIN'DAN İLK AÇIKLAMA
Kütahya Valisi Musa Işın depremin ardından yaptığı açıklamada, saha araştırmalarını devam ettiğini ve müessif bir bir hadise intikal etmediğini bildirdi. Vali Işın "Merkez üssü İlimiz Simav İlçesi Yemişli köyü olan 4.8 büyüklüğünde meydana gelen depremde şu ana kadar müessif bir hadise intikal etmemiş olup saha araştırmamız devam etmektedir.
Hemşehrilerimize çok geçmiş olsun.
Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü felaketten korusun." ifadelerini kullandı.
AFAD SAHADA
Korkutan depremin ardından AFAD'dan yapılan açıklamada da herhangi bir olumsuz durum olmadığı belirtildi. Açıklamada "Kütahya ilimizin Simav ilçesinde saat 17.31’de meydana gelen ve Uşak, Kütahya, Balıkesir, Bursa, Bilecik illerimizde de hissedilen 4.8 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.
Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.
Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." denildi.
BAŞKAN'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Simav Belediye Başkanı Kübra Telek Aktulun da, "Yemişli/Simav merkezli gerçekleşen 4.9 şiddetindeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.