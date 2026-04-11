Robertson anlaşma sağladığı takıma imza atmak için tek bir şart koydu: Kümede kalın, geleyim

Premier Lig ekibi Liverpool'dan sezon sonunda ayrılacağı açıklanan İskoç sol bek oyuncusu Andrew Robertson'ın yeni takımı merakla bekleniyor.

TOTTENHAM İLE ANLAŞTIĞI İDDİASI

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Robertson, uzun süre formasını giydiği Liverpool'dan sonra gelecek sezon için Tottenham ile anlaştı. 32 yaşındaki yıldız ismin Londra kulübüyle görüştüğü ve tüm şartlarda sözlü mutabakat sağladığı ifade edildi.

İMZA ATMAK İÇİN TEK BİR ŞARTI VAR

İki taraf arasında henüz resmi sözleşme imzalanmadığı, Robertson'ın imza atmak için bir şart koştuğu belirtildi. Yıldız oyuncunun, küme düşme hattında yer alan Tottenham'a imza atmak için kümede kalmaları gerektiğini dile getirdiği vurgulandı. Bu durumda Tottenham kümede kalması halinde Robertson resmi sözleşmeye imza atacak. Tottenham, Premier Lig'de 30 puanla 18. sırada yer alıyor.