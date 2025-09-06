Görüntü Irak'tan değil Paris'ten! Barzani 'Kürtler için tarihi bir gün' dedi, Şivan Perwer coştu

Fransa'nın başkenti Paris'te "Peşmerge Caddesi" açılışı için düzenlenen törene Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesud Barzani ve ünlü Kürt sanatçı Şivan Perwer katıldı. Törende sahne alan Perwer, "Wa Hatin Pêşmergeyên Me" adlı eserini seslendirerek davetlilerden büyük alkış aldı.

"KÜRT HALKI İÇİN TARİHİ BİR GÜNDÜR"

Kurdele kesiminin ardından konuşan Barzani, Fransa'ya Kürt halkına yönelik desteğinden ötürü teşekkür ederek "Bugün Kürt halkı için tarihi bir gündür. Fransa, tarih boyunca sürekli olarak Kürt halkına karşı insani ve dostane bir duruş sergilemiştir" ifadelerine yer verdi.

İşte açılıştan kareler;