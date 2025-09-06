Haberler

Görüntü Irak'tan değil Paris'ten! Barzani 'Kürtler için tarihi bir gün' dedi, Şivan Perwer coştu
Fransa'nın başkenti Paris'te 'Peşmerge Caddesi' açılış törenine Kürdistan Demokrat Partisi lideri Mesud Barzani ve ünlü Kürt sanatçı Şivan Perwer katıldı. Bu önemli etkinlik, Kürt kültürü ve tarihine dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Fransa'nın başkenti Paris'te "Peşmerge Caddesi" açılışı için düzenlenen törene Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesud Barzani ve ünlü Kürt sanatçı Şivan Perwer katıldı. Törende sahne alan Perwer, "Wa Hatin Pêşmergeyên Me" adlı eserini seslendirerek davetlilerden büyük alkış aldı.

"KÜRT HALKI İÇİN TARİHİ BİR GÜNDÜR"

Kurdele kesiminin ardından konuşan Barzani, Fransa'ya Kürt halkına yönelik desteğinden ötürü teşekkür ederek "Bugün Kürt halkı için tarihi bir gündür. Fransa, tarih boyunca sürekli olarak Kürt halkına karşı insani ve dostane bir duruş sergilemiştir" ifadelerine yer verdi.

İşte açılıştan kareler;

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarınecmettin durmaz:

buna karşılık fransa onları hangi belaya sokacak bekleyip görelim

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet ÖZÇELİK:

Bunlar tarihten de bir haberler 1918-1920 yıllarında güneydoğu bölgesi fransızların eline geçti ve bölge halkını yerel halka yapmadıkları zülum kalmadı ve sütçü imam meselesi artık dola dola bardağın taşdığı son nokta idi sütçü imam meselesini araştırsınlar görürler osmanlı topraklarında nasıl terör estirmişler kızlarımıza nasıl göz dikmişler görürler

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
