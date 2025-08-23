Göçebe aile reisine görkemli veda: Som altından tabutla 1 haftalık veda turu

Güncelleme:
İngiltere'de geniş bir göçebe Roman ailesinin reisi olan Frank Thompson, son yolculuğuna oldukça görkemli bir törenle birlikte uğurlandı. 69 yaşında hayatını kaybeden Thompson'ın cansız bedeni, Rolls-Royce içerisinde 1 haftalık veda turuna çıkartıldıktan sonra maliyeti net olarak açıklanmasa da "6 haneli" olduğu belirtilen som altından bir tabutla toprağa verildi.

Göğüs enfeksiyonu nedeniyle 69 yaşında hayatını kaybeden Thompson için ailesi, som altın tabutta gerçekleşen ve 1 haftalık veda turunu da içeren büyük bir cenaze organizasyonu gerçekleştirdi.

MALİYETİ "6 HANELİ" OLAN SOM ALTINDAN TABUTLA GÖMÜLDÜ

Ailenin yakın dostlarının aktardığına göre, Frank Thompson'un cenazesi yurt dışından özel olarak getirtilen som altın bir tabutta defnedildi. Maliyeti net olarak açıklanmasa da "6 haneli" olduğu belirtilen tabutun ülkeye getirilmesi haftalar sürdüğü için cenaze töreni, ölümünden yaklaşık 1 ay sonra yapılabildi.

ROLLS-ROYCE İLE 1 HAFTALIK VEDA TURU

Thompson'ın cansız bedeni toprağa verilmeden önce bir süre seyahat etti. Altın tabut, bir Rolls-Royce içerisinde Nottingham ve Manchester kentlerindeki iş yerleri, asfalt sahaları ve sevdiklerinin mezarlarının bulunduğu alanları kapsayan 1 haftalık veda turuna çıkarıldı.

YAPIMI 1 YIL SÜRECEK DEVASA MEZAR TAŞI

Öte yandan Frank Thompson için ayrıca Londra'nın güneyindeki bir mezarlıkta, inşası yaklaşık 1 yıl sürecek olan devasa bir mermer mezar taşı yaptırılacağı bildirildi.

ARDINDAKİ MOTİVASYON BASİT

Thompson'ın aile dostu, bu gösterişli vedanın arkasındaki motivasyonu şu sözlerle açıkladı: "Dünyaya, gerçekten çok iyi bir göçebe Roman da olduğunu göstermek istedik. Frank bizim ailemizin kralıydı, herkes ona büyük saygı duyardı."

