- GKRY'de 25 yaşındaki Türk kızına saldıran 2 Rum tutuklandı

GKRY lideri Hristodulidis, saldırıyla ilgili KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ı aradı

LEFKOŞA - Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde Kıbrıs Türkü 25 yaşındaki Asya Karaali'ye saldırarak darp eden 2 Rum tutuklandı. GKRY lideri Nikos Hristodulidis, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı arayarak saldırıyı kınadı.

KKTC'de yaşayan 25 yaşındaki Asya Karaali, arkadaşlarıyla birlikte gittiği Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde saldırıya uğradı. GKRY'nin Ayia Napa bölgesinde 2 Haziran'da 2 Rum tarafından taciz edildiğini ifade eden Karaali, Rumların Türk olduğunu anlayınca kendisine saldırdığını belirtti. Saldırganlardan birinin yüzüne yumruk attığını ifade eden Karaali, 2 saldırganın daha sonra kendisini 2 metre yüksekliğindeki duvardan aşağı attığını iddia etti. Karaali, sosyal medya hesabından saldırı anına ait olduğu iddia ettiği kısa bir video da paylaştı.

Olay anında bayıldığını ve gözünü Gazimağusa Rum Devlet Hastanesi'nde açtığını belirten Karaali, önemli bir şeyi olmadığı söylenerek hastaneden taburcu edildiğini ifade etti. Taburcu edildikten sonra GKRY polisine giderek şikayetçi olan Karaali, KKTC'ye geçer geçmez Gazimağusa Devlet Hastanesinde doktor kontrolünden geçti. Hastanede yapılan kontrolde dişinin ve parmağının kırık olduğu ortaya çıkan Karaali, saldırı GKRY'de yaşandığı için KKTC'de darp raporu alamadığını, bu nedenle mağdur olduğunu açıkladı.

2 zanlı tutuklandı

Saldırı KKTC'de ve GKRY'de büyük infiale neden olurken, GKRY polis sözcüsü Steve Theodoulou, Karaali'ye saldıran 22 ve 30 yaşlarındaki 2 zanlının gözaltına alındığını açıkladı. Olayın cumartesi günü sabahın erken saatlerinde meydana geldiğini, zanlılar ile Karaali arasında tartışma çıktığını aktaran Theodoulou, tartışmanın neden çıktığına dair araştırma yaptıklarını belirtti. Olayın ardından genç kadının Gazimağusa Rum Devlet Hastanesine kaldırıldığını belirten Theodoulou, dişinin kırıldığına ve vücudunun çeşitli yerlerinde morluk olduğuna dair tespit yapıldığını söyledi.

"Kabul edilemez"

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, GKRY'de uğradığı saldırı sonucu yaralanan Karaali ile telefonda görüşerek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Tatar yaptığı yazılı açıklamada, adadaki barış ortamına zarar veren bu gibi olayların kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, Cumhurbaşkanlığı Suç ve Suça İlişkin Konular Teknik Komitesi'ne Karaali'nin yaşadığı menfur saldırıyı bütün yönleriyle takip etmesine yönelik gerekli direktifi verdiğini aktardı. Tatar, yaşanan vahim olayın takipçisi olmaya devam edeceğini belirtti.

GKRY lideri Hristodulidis, Cumhurbaşkanı Tatar'ı aradı

GKRY lideri Nikos Hristodulidis'in Karaali'nin darp edilmesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Tatar'ı aradığı bildirildi. GKRY basınında yer alan haberlerde, görüşmede Hristodulidis'in olayı kınadığı ve Tatar'a genç kızı darp edenlerin tutuklandığını ve adalete teslim edileceğini söylediği ifade edildi. Haberde Hristodulidis'in Tatar'a, darp olayının ırkçı bir saldırıya benzemediğini ancak kabul edilemez ve kınanması gereken bir durum olduğunu söylediği belirtildi.

"Irkçı Rum zihniyetinin yansıması"

KKTC Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, "Adanın tek sahibi olduğu iddiasındaki hakimiyetçi ve ırkçı Rum zihniyetinin yansıması olarak, Rum tarafındaki ırkçı saldırıların her geçen gün arttığını basın haberlerinden de takip ediyoruz. Kıbrıs Adası'nda Kıbrıs Türkü'nü azınlık gören ve yaşam hakkı tanımayan ırkçı Rum zihniyetinin Güney Kıbrıs'a geçen vatandaşlarımıza yönelik sürdürdüğü ırkçı saldırılarının son kurbanı bir Türk kızı olmuştur. Vatandaşımız Asya Karaali, ziyaret amacıyla gittiği Güney Kıbrıs'ta önce tacize uğramış, konuşmasından Türk olduğu anlaşılınca da ciddi şekilde darp edilmiştir. Küstah saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Rum güvenlik makamlarından ırkçı saldırının faillerini tez zamanda adalete teslim etmesini ve gereken cezanın verilmesini istiyoruz" denildi.