Gisèle Pelicot çıkacak kitabı öncesi BBC'ye konuştu: 'Dehşet içinde ezildim ama öfke duymuyorum'

Fransa tarihinin en büyük tecavüz davasının merkezindeki Gisèle Pelicot yayınlanacak kitabı öncesi BBC'ye yaşadıkları hakkında konuştu ve eşinin düzinelerce erkeği kendisine tecavüz etmeye teşvik ettiğini öğrendiğinde "dehşete kapıldığını" anlattı.

73 yaşındaki Pelicot, kocasının suçlarının boyutunu anladığı anı şöyle anlatıyor:

"İçimde bir şey patladı. Bir tsunami gibiydi."

"Hayata Bir İlahi" adlı kitabının yayınlanması öncesi verdiği kapsamlı bir röportajda, üç çocuğuna babaları hakkında haberi telefonla iletmenin hayatının en zor deneyimi olduğunu anlatıyor.

Ayrıca, 20 yıllık hapis cezasını çeken eski kocasına hâlâ sormak istediği cevaplanmamış soruları olduğunu söyledi.

Polisin yıllardır tecavüze uğradığını kendisine açıkladığı anı "Cehenneme düşüş" olarak adlandırdı.

Polis, bu haberi aldıktan sonra yalnız kalmaması konusunda onu uyarmıştı.

Sersemlemiş bir halde eve gitti ve bir arkadaşını aradı ve şunları söyledi:

"Ona dedim ki: 'Dominique gözaltında çünkü bana tecavüz etmiş ve tecavüz ettirmiş.

"İşte o zaman tecavüz kelimesini kullandım. Beş saatlik sorgulamadan sonra Bay Pelicot'un suçunu kelimelere dökebildim."

Üç yetişkin çocuğu, David, Caroline ve Florian da babalarının ne yaptığını öğrenmek zorunda kaldı.

Pelicot, "Çocuklarım için bunun son derece zor olacağının farkındaydım" diye anlatıyor.

Bugün o üç telefon görüşmesini yapmanın hayatında yaptığı en zor şey olduğuna söylüyor.

Kızı Caroline'ın tepkisini, "Çığlığını duydum. Neredeyse insanlık dışıydı o çığlık" diye hatırlıyor.

En büyük oğlu David'in şoke olduğunu ve en küçük oğlu Florian'ın ise hemen nasıl olduğunu sorduğunu hatırlıyor.

"Yalnız olduğumu ve aptalca bir şey yapabileceğimi anladılar. Onlar için de bu bir patlama gibiydi" diyor.

Çocukları ertesi gün onunla birlikte olmak için yaşadığı yer olan Mazan'a geldiler.

Çocukları, babalarının varlığını silmek amacıyla, mobilyalardan fotoğraf albümlerine kadar, ilgili her şeyi yok etti ve sokağa attı.

Anneleri ise kenarda durup izledi.

"Hayatımın mahvolduğunu, çocuklarımdan başka hiçbir şeyim kalmadığını kendi kendime söyledim" diye hatırlıyor o günü.

Gisele Pelicot özellikle kızı Caroline'ın yaşadığı büyük zorluğa işaret ediyor.

Caroline'in iç çamaşırlarıyla uyurken çekilmiş fotoğrafları babasının dizüstü bilgisayarından, tecavüz videolarıyla birlikte çıkmıştı.

Anne, kızının "sürekli bir azaba" mahkum edildiğini söylüyor.

Eski eşinin "Kızına attığı ensest bakışı tamamen dayanılmaz buldum" diyor.

Pelicot'un eski kocası kızına ait fotoğraflar için çelişkili açıklamalar yaptı.

Kızı Caroline de uyuşturucu verilip annesi gibi tecavüze uğradığına inanıyor. Baba ek kanıt eksikliği nedeniyle bu bağlamda yargılanmadı.

Dava süresince anne ve kız arasındaki ilişkiler de gerildi.

Caroline "unutulmuş bir kurban" gibi hissettiğini savundu. Dava öncesinde ve sonrasında çeşitli zamanlarda Gisele Pelicot'un çocuklarından bazılarıyla iletişimi koptu.

"Caroline'a zaman tanımak gerekti. Çünkü nefret ve öfkeyle doluydu. Bunlar benim sahip olmadığım duygular" diyor.

"Ne nefretim ne de öfkem var. Bay Pelicot tarafından ihanete uğradığımı ve öfke hissettim. Ama ben böyleyim işte."

Pelicot, bugünse kızıyla ilişkilerini onarmaya çalıştıklarını söylüyor anlatıyor:

"Her birimizin kendi yolunu bulması için zamana ihtiyacı vardı. Bugün birbirimize huzur getirmeye çalışıyoruz ve umarım iyileşme yolunda doğru yoldayız."

BBC röportajı sırasında Pelicot'un yakınında uzun boylu ve gözlüklü Jean-Loup isimli erkek arkadaşı dikkatlice onu izledi.

İkili 2023 yılında Île de Ré'de tanışmıştı.

Pelicot, "İkimizin de beklemedi bir anda, ergenler gibi birbirimize aşık olduk" diye anlatıyor.

"Şansımız yaver gitti" diyor.

O zamandan beri birlikteler.

"Hayat, benimle aynı değerlere, aynı prensiplere sahip ve hayatında birçok zorluğa göğüs germiş bir adamı yoluma çıkardı" diye anlatıyor.

"Yani görüyorsunuz," diye devam ediyor, başını yana eğerek, "hayat her zaman güzel sürprizler barındırır" diyor.

Pelicot'a "ölü" görünen bir kadının görüntülerinin gösterilmesinin üzerinden neredeyse altı yıl geçti.

Eski kocasının onu yıllarca istismara neden maruz bıraktığı halen büyük bir soru işareti.

Dominique Pelicot mahkeme ifadesinde, "Kırılmaz görünen bir kadına boyun eğdirmek" istediğini itiraf etti.

Pelicot, kızları Caroline'e ne yapmış olabileceğini ve bağlantılı olduğu cinayet davasını sormak için eski eşini hapishanede ziyaret etmeyi planladığını söylüyor.

"Cevaplar almak için onunla görüşmem gerekiyor. Bunu başarabilecek miyim bilmiyorum ama gözlerinin içine doğrudan bakmam gerekiyor."