Gerilim tırmanıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İsveç'e yönelik üyelik restine NATO'dan tepki

Türkiye ile İsveç arasındaki kriz Kur'an yakma provokasyonuyla iyiden iyiye derinleşirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliğinin engelleneceği mesajını verdi. Erdoğan'ın restine bugün yaptığı açıklamayla tepki gösteren NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise "İfade özgürlüğü İsveç'te ve diğer NATO üyesi ülkelerde önemli bir değer. Dolayısıyla bu uygunsuz eylemler otomatik olarak yasa dışı olamıyor. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği de son düzlükte çökmemeli" diye konuştu.

Hafta sonu İsveç'teki Türkiye Büyükelçiliği yakınlarında aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan'ın göz göre göre Kuran'ı Kerim yakması dünyayı ayağa kaldırdı.

"NATO KONUSUNDA HERHANGİ BİR DESTEK GÖREMEYECEKSİNİZ"

Dün akşam Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kur'an provokasyonuna tepki göstererek, İsveç'e "Türkiye Cumhuriyeti'nin veyahut Müslümanların dini inancına saygı göstermiyorsanız, bizden de NATO konusunda herhangi bir destek göremeyeceksiniz" restinde bulundu.

NATO'DAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SÖZLERİNE YANIT

İsveç'e yönelik çıkışıyla büyük ses getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a NATO'dan ise yanıt gecikmedi. Alman medya kuruluşu Die Welt'e konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç'te yaşanan olayı kınadı. Fakat Stoltenberg, Erdoğan'ın İsveç'in NATO üyeliğini engellemeye yönelik açıklamalarını eleştirdi. Stoltenberg, "İfade özgürlüğü İsveç'te ve diğer NATO üyesi ülkelerde önemli bir değer. Dolayısıyla bu uygunsuz eylemler otomatik olarak yasa dışı olamıyor" dedi.

"İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO ÜYELİĞİ SON DÜZLÜKTE ÇÖKMEMELİ"

Stoltenberg, İsveç hükümetinin bu çirkin saldırıyı net bir şekilde kınadığını söylerken, "Ben Finlandiya ve İsveç'le yakın temas içerisindeyim, elbette müttefikimiz Türkiye ile de. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği de son düzlükte çökmemeli" ifadesini kullandı. Alman medyasına konuşan Stoltenberg'in, "İki ülkenin NATO üyeliği için henüz onay vermeyen Macaristan ve Türkiye'nin de parlamentolarında prosedürlerini hızlandırmasını rica ediyorum" dediği belirtildi.