Gene Hackman'ın kızlarından şaşırtan açıklama: Babamızın ölümü şaşırtıcı değil

Gene Hackman'ın kızları, babalarının ölümünü öğrendikten sadece bir gün sonra kahvaltıya gitti. Hackman'ın ölümü hakkında konuşan kızları, 95 yaşında olduğu için çok şaşırtıcı olmadığını söyledi.

Hollywood efsanesi Hackman (95) ve eşi Betsy Arakawa (64), çarşamba günü Santa Fe'deki malikanelerinde ölü olarak bulundu. Ölüm nedeni açıklanmayan çiftin köpeklerinin cesedi de yanlarında bulundu.

BİR GÜN SONRA KAHVALTIYA GİTTİLER

DailyMail.com'un özel haberine göre, kızları Elizabeth Hackman ve kız kardeşi Leslie, babalarının ölümünden bir gün sonra bir Denny's restoranından çıkarken görüntülendi.

NEŞELİ HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ

İki kardeşin de bir hayli neşeli olması dikkat çekerken, yaptıkları kahvaltıdan önce DailyMail.com'a verdikleri röportajda babaları ve üvey annelerinin karbon monoksit sızıntısı nedeniyle zehirli gazları solumaktan ölmüş olabileceklerini söyledi.

"ÖLÜMÜ ŞAŞIRTICI DEĞİL"

"Pilates ve yoga yapmayı severdi ve haftada birkaç kez buna devam ediyordu. Yani sağlığı yerindeydi" diyen kardeşler, ölümünün 95 yaşında olduğu için çok şaşırtıcı olmadığını da sözlerine ekledi.