Bakan Kurum sayı verip uyardı: İstanbul için vakit daralıyor

Bu ifadeyi ilk kez kullandı: İstanbul için vakit daralıyor
Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi! Tepkiler dinmeyince kültür müdürü görevden alındı

Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi! Fatura kültür müdürüne kesildi
Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki'den İstanbulluları korkutacak sözler

Japon deprem uzmanından İstanbulluları korkutacak sözler
Bu nasıl vicdansızlık! İstanbul'daki deprem anında hırsızlığa geldiler

Deprem anında büyük rezillik! Kamera her şeyi kaydetti

Genç kadın, evinin önünde bıçaklı saldırıya uğradı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Londra'nın Deptford bölgesinde 40'lı yaşlardaki bir kadın, evinin kapısını açmaya çalışırken arkasından gelen bıçaklı bir saldırganın hedefi oldu. Olay, kadının kapısındaki güvenlik kamerasına yansıdı. Kadın anahtarlarını ararken, yüzü kapalı ve siyah kıyafetli bir adam aniden arkasında belirerek bıçakla saldırdı. Londra Emniyet Müdürlüğü'ne göre, kadın herhangi bir yaralanma yaşamadan olaydan kurtuldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Londra'nın Deptford bölgesinde 27 Mart'ta yaşanan olayda, 40'lı yaşlardaki bir kadın evinin kapısını açmaya çalışırken arkasından gelen bıçaklı bir saldırganın hedefi oldu. Tüm olay, kadının kapısındaki Ring marka güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, akşam saat 19:04'te kadının sırt çantası ve el çantasıyla evine döndüğü, merdivenleri inerek kapısına ulaştığı görülüyor. Kadın el çantasında anahtarlarını ararken, yüzü kapalı ve siyah kıyafetli bir adam aniden arkasında belirerek bıçakla saldırıyor.

Londra Emniyet Müdürlüğü (Met) tarafından yapılan açıklamada, olay anından yaklaşık 10 dakika sonra polis ekiplerinin adrese intikal ettiği ve şükür ki kadının herhangi bir yaralanma yaşamadığı belirtildi.

Polis sözcüsü: "40'lı yaşlardaki bir kadına, evinin önünde bir erkek tarafından yaklaşıldı ve bıçakla tehdit edildi. Memurlarımız olay yerine gitti ve mağdurla görüştü. Şu ana kadar herhangi bir tutuklama yapılmadı ve soruşturma devam ediyor" açıklamasında bulundu.

Genç kadın, evinin önünde bıçaklı saldırıya uğradı

Genç kadın, evinin önünde bıçaklı saldırıya uğradı

Genç kadın, evinin önünde bıçaklı saldırıya uğradı
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.