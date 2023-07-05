Üye Girişi
Haberler

Geçen hafta Hakan Fidan'la görüştüler! Macaristan, İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye ile birlikte hareket edecek

Dünya Haberleri

Geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüşen Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye ile birlikte hareket edeceklerini ifade etti. Macar Bakan, "Türkiye'nin duruşunda bir değişiklik olursa, o zaman elbette Macaristan'ın NATO üyeliği sürecinde hiçbir ülkeyi engellemeyeceğine dair sözümüzü tutacağız" dedi.

Haziran ayının son haftasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Pezer Szijjarto ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi. Bunun ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Macar Bakan Szijjarto, NATO'ya girmek için Türkiye ve Macaristan'ın onayına muhtaç olan İsveç'e karşı 2 ülke olarak birlikte hareket edeceklerini açıkladı. Szijjarto, "Türkiye'nin duruşunda bir değişiklik olursa, o zaman elbette Macaristan'ın NATO üyeliği sürecinde hiçbir ülkeyi engellemeyeceğine dair sözümüzü tutacağız" ifadelerini kullandı.

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta 11-12 Temmuz'da düzenlenecek olan NATO Zirvesi'ne sayılı günler kalırken, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto düzenlediği basın toplantısında, İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye ile temas halinde olduklarının belirterek, Türkiye'nin İsveç'in üyeliğine yönelik tutumunda bir değişiklik olursa Macaristan'ın da süreci geciktirmeyeceğini söyledi.

Szijjarto, "Türkiye'nin duruşunda bir değişiklik olursa, o zaman elbette Macaristan'ın NATO üyeliği sürecinde hiçbir ülkeyi engellemeyeceğine dair sözümüzü tutacağız" dedi.

Geçen hafta Hakan Fidan'la görüştüler! Macaristan, İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye ile birlikte hareket edecekMacaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto

Macaristan Başbakanı Victor Orban'ın geçtiğimiz perşembe günü İsveç'in NATO üyeliğine yönelik oylamayı temmuzda tatile girecek olan parlamentonun son haftasında da gündeme almadığı açıklanmıştı. Macaristan parlamentosunun son toplantısını cuma günü yapılacak. İsveç'in NATO üyeliğine dair oylama geçtiğimiz sene temmuz ayından bu yana parlamentonun gündemine alınmadı.

İsveç ve Finlandiya, geçtiğimiz yıl Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından NATO'ya üyelik başvurusu yapma kararı almış, Finlandiya'nın üyelik süreci geçtiğimiz nisan ayında tamamlanmıştı. Macaristan ve Türkiye, İsveç'in NATO üyeliğine ise henüz onay vermedi.

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Macaristan Türkiye İsveç Nato Politika Dünya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title