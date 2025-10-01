Gazze'ye yaklaşan Sumud Filosu'nda saldırı alarmı! 20 İsrail gemisi 10 mil uzaklıkta

İsrail'e ait yaklaşık 12 savaş gemisinin Küresel Sumud Filosu'na 7 ila 20 mil uzakta olduğu ve filodakilerin muhtemel bir müdahaleye hazırlık amacıyla yüksek alarm durumuna geçtiği bildirildi.

Gazze'ye yönelik İsrail ablukasını kırmak için Gazze'ye yaklaşan Sumud Filosu yüksek riskli bölgeye girerken; kritik bir gelişme yaşandı.

İSRAİL SAVAŞ GEMİLERİ HAREKETE GEÇTİ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı kırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu ilerleyişine devam ederken, İsrail filoyu engellemek için harekete geçti. İsrail'e ait yaklaşık 20 savaş gemisinin Küresel Sumud Filosu'na 7 ila 20 mil uzakta olduğu açıklandı.

YÜKSEL ALARM DURUMUNA GEÇİLDİ

Ayrıca filodakilerin muhtemel bir müdahaleye hazırlık amacıyla yüksek alarm durumuna geçtiği bildirildi. Filodaki aktivistler, 1 saat içinde İsrail müdahalesi beklediklerini aktardı. Aktivistler, müdahaleye hazırlık olarak can yeleklerini giyerek bulundukları gemilerin güvertelerinde toplandı. Aktivistler, İsrail müdahalesinde şiddet kullanmayacaklarını ifade etti.

Küresel Sumud Filosu Komite Üyesi Thiago Avila, "Misyonumuzun belirleyici bir anına yaklaşıyoruz. Şu anda, İsrail'in askeri ablukasına yaklaşıyoruz" ifadelerini kullandı. Bölgede çok fazla gemi olduğunu aktaran Avila, bu durumun İsrail'in filoyu durdurma planlarıyla örtüştüğünü belirtti.

"1 SAAT İÇİNDE MÜDAHALE BEKLİYORUZ"

Filo adına yapılan açıklamada da acil durum ilan edildiği belirtildi. Açıklamada, "Acil durum ilan ettik. sinyaller kesiliyor. 1 saat içinde müdahale bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

TÜRK AKTİVİST: KORKUMUZ YOK

Küresel Sumud Filosu'nda yer alan Aktivist Dilek Tekocak da CNN Türk'e yaptığı açıklamada, Gazze Filosu'nun alarm durumuna geçtiğini söyledi.

"Önümüzdeki 10 dakikalık mesafede 12 tane gemi olduğu söylendi" diyen Ocak, "Sabaha karşı taciz edilmiştik. Üzerimizde çok sayıda dron var. Bir müdahale olmasına karşı Sumud Filosu'nun tamamı alarm durumundayız. Şu an hiçbirimizde korku yok. Teyakkuz halindeyiz. Silahsızız, sivil bir inisiyatifiz. Herhangi bir müdahale olursa bir mukavemet göstermeyeceğiz, pasif direniş göstereceğiz.

Şu an güvertelerde can yeleklerimiz üzerimizde bekliyoruz. Bize bir müdahale olursa tüm insanları şehirlerindeki en büyük meydanlara, İstanbul'daki vatandaşları ise ABD konsolosluğunun önünde toplanmaya davet ediyorum. Dünyanın her yerindeki vicdanlı insanların da bir Sumud Filosu yolcusu olduğunu biliyoruz. O yüzden filoya bir müdahale olursa Gazze'yi ve Sumud'u gündemde tutmanızı istiyoruz" ifadelerini kullandı.

MSB 11 KİŞİYİ TAHLİYE ETTİ

Öte yandan gün içerisinde filodan Türkiye'ye "tahliye" çağrısı geldi. Çağrı ile birlikte Milli Savunma Bakanlığı harekete geçti. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Sumud Filosu'ndan 3'ü Türk 11 kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

ABLUKAYI KIRMAK İÇİN İLERLİYORLAR

44 farklı ülkeden sivil toplum kuruluşu temsilcileri, doktor, avukat, gazeteci, sanatçı, siyasetçi ve aktivistlerden oluşan Küresel Sumud Filosu, günlerdir Gazze'ye doğru yol alıyor. Filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok miktarda insani yardım bulunuyor.

İsrail'in bir saldırısı olmaması halinde yarın sabah Gazze'ye ulaşması öngörülen filo, bugüne kadar Gazze'ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü.

Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.