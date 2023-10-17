Gazze'deki Hastane Saldırısında En Az 200 Kişi Öldü

Filistinli sağlık yetkilileri, Gazze’de El Ehli Hastanesi’ni vuran bir İsrail hava saldırısında en az iki yüz kişinin öldüğünü açıklıyor. İsrail, hastanenin kısa düşen bir Hamas roketi ile vurulduğunun değerlendirdiğini aktarıyor. Yetkililer enkaz altında yüzlerce kişinin olabileceğini söylüyor.

Filistinli sağlık yetkilileri, Gazze’de El Ehli Hastanesi’ni vuran bir İsrail hava saldırısında en az iki yüz kişinin öldüğünü açıklıyor.

İsrail, hastanenin kısa düşen bir Hamas roketi ile vurulduğunun değerlendirdiğini aktarıyor.

El Ahli Hastanesi Gazze kent merkezinde yer alıyordu.

Yetkililer enkaz altında yüzlerce kişinin olabileceğini söylüyor.

Hamas saldırıda 500 kişinin öldüğünü açıkladı.

Anlikan Kilisesi tarafından fonlanan ve içinde bir de kilise bulunan hastaneye sığınmış halde yüzlerce kişi bulunuyordu.

BBC'nin konuştuğu hastanede cerrah olan Profesör Hasan Abu Sittah, patlama anında operasyon yaptığını anlattı.

Sittah hastanenin bir kısmında büyük yangın çıktığını aktardı.

BBC'ye isim vermeden konuşan bir başka doktor da hastane kompleksinde saldırı sırasında, 4 bin kadar kişinin sığınmış halde bulunduğunu anlatıyor.

Filistin yönetimi lideri Mahmud Abbas, Gazze’deki hastane saldırısı nedeniyle üç günlük yas ilan edildiğini duyurdu.

Abbas saldırı için “hastane katliamı” ifadesini kullandı.

Abbas’ın ofisinden yapılan açıklamada bayrakların da yarıya indirileceğini kaydetti.

İsrail: Biz hastane vurmayız

BBC'ye konuşan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun danışmanı Mark Regev, İsrail ordusunun hastane hedef almayacağını savundu.

Regev kendisine yapılan açıklamanın, patlamanın kısa düşen bir Hamas roketi nedeniyle yaşandığını iddia etti.

Regev bunu desteklemek için şöyle konuştu:

"Hamas'ın attığı roketlerin yüzde 33'ü kısa düşüyor ve Gazze'ye düşüyor. Bu belgeli.

"Aynı zamanda, hastanenin vurulduğu saatlerde Gazze'den büyük bir roket atışı yaptıklarını da biliyoruz. Ben kendim bu sırada sığınağa indim.

"Hamas uzun menzilli bir roketi Hayfa'ya atacağını söylemişti. Bu roket nerede, Hayfa'ya inmedi"

Regev, Hamas'ın iddiasını kanıtlayacak bir veri olmadığını söyledi ve tedbirli olunmasını istedi.

Türkiye kınadı

Saldırı sonrası birçok ülke ve kurum kınama açıklaması yapıyor.

Türk Dışişleri, 'Sivilleri doğrudan hedef alan, hastaneleri, vuran bir zihniyetin hesap vermesi kaçınılmazdır' mesajını yayınladı.

Gazze’deki hastane saldırısı ABD Başkanı Joe Biden’ın ziyareti anlamında da önem taşıyor.

Çarşamba günü Ürdün’ün başkenti Amman’da Mısır, ABD ve Filistinli yöneticilerin de katılımıyla dörtlü bir zirve yapılacak.

Ürdün Kralı Abdullah da Mısır lideri Sisi ve Filistin yönetimi lideri Mahmoud Abbas ile üçlü bir zirvede bir araya gelecek.

BBC’den Jon Donnison, Biden’ın ziyaretinin hastane saldırısı sonrası büyük bir baskı altında gerçekleşeceğini söylüyor.

Filistin yönetimi lideri Abbas'ın Biden ile görüşmesini iddia ettiği bildiriliyor.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau da saldırı için “korkunç ve kabul edilemez” ifadelerini kullanıyor.

Trudeau gazetecilere yaptığı açıklamada, “bir hastanenin vurulması kabul edilemez” dedi.

Türkiye'deki İsraillilere çağrısı

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, Türkiye'deki İsraillilere 'ülkeyi terk etme çağrısı yaptı'

İsrail'de yayın yapan Jerusalem Post gazetesi, İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi'nin yayınladığı bir uyarı mesajını haberleştirdi.

Konsey, en üst seviyeye çıkarılan alarm seviyesiyle, Türkiye'de bulunan İsrail vatandaşlarını buradan ayrılma çağrısı yapıyor.

Habere göre, Fas'taki İsrail vatandaşlarına da "dikkatli olma" çağrısı yapıldı.

Türkiye'de hastane saldırısı sonrası, İsrail devletine ait Türkiye'deki merkezlerin çevresinde toplanmalar başladı.