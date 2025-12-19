Gazze'de ateşkesin ikinci aşaması: Miami'deki müzakerelerle ilgili neler biliniyor?

Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesi planıyla ilgili olarak arabulucu rolündeki Türkiye, Katar ve Mısır'dan temsilciler ABD'de biraraya geliyor.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Florida, Miami'deki toplantıda Türkiye'yi Hakan Fidan temsil edecek.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, Başkan Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Gazze'deki bir sonraki aşamayı görüşmek üzere Cuma günü Miami'de üç ülkeden yetkililerle bir araya geleceğini söyledi.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani de, Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirmek için yapılan anlaşmanın ikinci fazına geçiş için kapsamlı bir plan geliştirmek üzere tüm arabulucular arasında Cuma günü bir toplantı yapılacağını açıkladı.

Diğer yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da yakın zamanda ABD'yi ziyaret etmesi bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 18 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Beyaz Saray'ın Netanyahu ile "resmi olarak bir görüşme ayarlamadığını" ancak başbakanın kendisiyle görüşmek istediğini söyledi.

İsrail hükümeti, daha önce bu görüşmenin 29 Aralık'ta gerçekleşeceğini duyurmuştu.

Trump'ın Gazze planının ikinci aşaması, İsrail'in Gazze'den çekilmesi ve Hamas'ın silahsızlanması gibi kritik dönemeçleri içeriyor.

Katar Başbakanı Al Sani: 'İstikrar gücü bu anlaşmayı korumalı'

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yaptığı görüşmelerin ardından 17 Aralık'ta Washington'da gazetecilere konuşan Al Sani, Gazze Şeridi'ndeki İsrail "ihlallerinin" ateşkes anlaşmasını tehlikeye attığını söyledi.

Katar Başbakanı, bu tür "ihlallerin" arabulucuları endişelendirdiğini ve "utanç verici bir duruma" düşürdüğünü belirtti.

Al Sani, Washington'un yeni aşamaya geçme konusundaki istekliliğinden de söz etti.

Rubio ile yapılan görüşmelerde ABD liderliğindeki Gazze'de istikrar gücü oluşturma çabalarının ele alındığını ve misyonunun tanımlanması için koordinasyonun devam ettiğini vurguladı.

"İstikrar gücü, bu anlaşmayı ayıran ve koruyan, bir taraftan diğerine tehdit gelmemesini sağlayan güç olmalıdır. Bir tarafı diğerinin pahasına koruyan bir güç olmamalıdır" dedi.

Katar Başbakanı, Rubio ile yaptığı görüşmelerde Gazze Şeridi'ndeki insani durum ve özellikle kötü hava koşullarında başta barınaklar ve çadırlar olmak üzere yardımların koşulsuz girişine izin verilmesinin gerekliliği konularına değindiklerini de sözlerine ekledi.

İsrail ve Hamas, ikinci aşamayla ilgili neler açıkladılar?

Trump'ın planının ikinci aşamasında, Gazze'de bir geçiş yönetimi kurulması ve uluslararası istikrar gücünün konuşlandırılması öngörülüyor.

Plan kapsamında İsrail'in Gazze'den askerlerini daha geriye çekmesi ve Hamas'ın silahsızlanarak yeniden yapılanmanın başlaması gerekiyor.

Netanyahu, 7 Aralık'ta yaptığı açıklamalarda, planın ikinci aşamasının yakın olduğunu ancak hâlâ çözülmesi gereken önemli sorunlar olduğunu söyledi.

İsrail Başbakanı, uluslararası istikrar gücünün Hamas'ı silahsızlandırmaya istekli olup olmayacağı konusunda şüpheleri olduğunu da ekledi:

"Ve biliyoruz ki bu gücün yapabileceği bazı görevler var. Detaylara girmek istemiyorum, her şeyi yapamazlar ve belki de en önemli şeyi yapamazlar, ama göreceğiz."

İsrail'in silahsızlanmanın gerçekleşmesini sağlayacağını söyleyen Netanyahu, "Kolay yoldan da yapılabilir, zor yoldan da. Ama sonunda yapılacak" dedi.

Hamas'tan üst düzey bir yetkili ise, grubun kalan silahlarını "dondurmayı veya depolamayı" düşünmeye hazır olduğunu açıkladı.

Hamas'ın üst düzey yetkililerinden Bassem Naim, Associated Press ajansına yaptığı açıklamada, "Gerilimin daha fazla tırmanmasını, daha fazla çatışmayı veya patlamayı önlemek için kapsamlı bir yaklaşıma açığız" dedi.

Diğer yandan Gazze, ateşkes anlaşmasının ilk aşaması kapsamında İsrail güçlerinin sınırlarını belirleyen "sarı hat" ile şu anda ikiye bölünmüş durumda.

İsrail Genelkurmay Başkanı'nın Aralık ayı başında burayı "yeni sınır hattı" olarak nitelendirmesi İsrail'in burada uzun vadeli kalma niyetini gösterdiği yönünde suçlamalara yol açmıştı.

Israeli Savunma Yoav Gallant, daha sonra Gazze Şeridi'de kalma planları olmadığını açıklayarak bu iddiaları yalanladı.