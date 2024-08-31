Üye Girişi
Haberler

Gazeteci Halis Mutlu: Gazze'de çıkan yangın yarın kapımıza dayanabilir

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazeteci ve yazar Halis Mutlu, Haberler.com Youtube stüdyosunda Altı Yedi programına konuk oldu. Filistin ve işgal altındaki topraklar hakkında sert açıklamalarda bulunan Mutlu, geçmişte verilen Kurtuluş Savaşı mücadelesine atıfta bulundu ve Filistin toprakları için de aynı kararlılığın gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Gazeteci ve yazar Halis Mutlu, Haberler.com Youtube stüdyosunda, Dr. Alihan Limoncuoğlu ve Doç. Dr. Fatih Fuat Tuncer'in sunduğu AltıYedi programına konuk oldu. Programda Filistin ve işgal altındaki topraklar hakkında sert açıklamalarda bulunan Mutlu, "Bizden alınan topraklarda bize sunulan küçücük bir kara parçasına biz niye razı olalım ki?" ifadeleriyle dikkat çekti.

Gazeteci Halis Mutlu: Gazze'de çıkan yangın yarın kapımıza dayanabilir

"KUVAYI MİLLİYE DÖNEMİNDE NASIL MÜCADELE ETTİYSEK BUGÜN DE ETMELİYİZ"

Mutlu, geçmişte verilen Kurtuluş Savaşı mücadelesine atıfta bulunarak, "Kuvayımilliye döneminde Edirne'nin, Erzurum'un ve Gaziantep'in kurtuluşu için mücadele ettik. O zaman da 'İşgal edilmiş zaten buralar, ne gereği var' diyebilirdik ama demedik, savaştık ve kazandık. Aynı kararlılığı Filistin toprakları için de göstermeliyiz" dedi. Geçtiğimiz aylarda Azerbaycan'ın Karabağ'ı Ermeni işgalinden kurtarma sürecini örnek gösteren Mutlu, "Azerbaycan da aynı mantıkla, '30 yıl geçti, gerek yok' diyebilirdi ama demedi, mücadele etti ve kazandı" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Halis Mutlu: Gazze'de çıkan yangın yarın kapımıza dayanabilir

"ULUSLARARASI HUKUK BAĞLAMINDA BAKACAKSAK, NEDEN BİZ SUSALIM?"

Uluslararası hukuka ve mevcut duruma da değinen Mutlu, "Eğer uluslararası hukuk bağlamında bakılacaksa, Gazze'nin, Batı Şeria'nın ve Kudüs'ün doğusunun işgal altında olduğu söylenir. Ancak Amerika ve İsrail gibi ülkeler, uluslararası hukuku hiçe sayarak kendi çıkarlarını koruyor. Öyleyse biz de neden susalım, mücadelemizi yapmalıyız" şeklinde konuştu.

Gazeteci Halis Mutlu: Gazze'de çıkan yangın yarın kapımıza dayanabilir

"HATAY'I GERİ ALDIK, FİLİSTİN İÇİN NEDEN AYNI MÜCADELEYİ VERMEYELİM?"

Mutlu, Filistin'in önemine dikkat çekerken, Hatay'ın Türkiye'ye katılmasını örnek gösterdi: "Hatay bize 1939'da katıldı. Eğer o tarihte katılmasaydı, biz Hatay'a 'Bana ne' mi diyecektik? Hayır, orayı almanın mücadelesini verecektik. Aynı mücadeleyi neden Filistin toprakları için yapmıyoruz?" diyerek Türkiye'nin Filistin'e olan desteğinin artırılması gerektiğini belirtti.

Gazeteci Halis Mutlu: Gazze'de çıkan yangın yarın kapımıza dayanabilir

"GAZZE'DE ÇIKAN YANGIN YARIN KAPIMIZA DAYANABİLİR"

Son olarak, mevcut duruma duyarsız kalmanın tehlikelerine vurgu yapan Mutlu, "Biz sadece 814 bin kilometrelik bir alana sıkışıp kalırsak, bu sıkışmışlığımız yarın Gazze'de çıkan yangının Gaziantep'e sıçramasına neden olur. Mücadele etmezsek, yarın bu ateş bizim kapımıza da dayanacak" diyerek uyarıda bulundu.

Kaynak: Haberler.com / Dünya

Orta Doğu Filistin YouTube Dünya Gazze Orta Doğu Politika Dünya Haberler

Narin Güran olayında sıcak gelişme! Amcadan sonra anne de gözaltında

Narin Güran olayında sıcak gelişme! Amcadan sonra anne de gözaltında

 Anne ve amcanın gözaltına alınması sonrası Narin'in babasından ilk sözler

Anne ve amcanın gözaltına alınması sonrası Narin'in babasından ilk sözler

 MHP'li başkanın öldürülme anı kamerada! Silahı çekip peş peşe ateş etmiş

MHP'li başkanın öldürülme anı kamerada! Silahı çekip peş peşe ateş etmiş
Devlet hastanesi 'Yapacak bir şey yok' dedi, özel hastane yarım milyonu alıp hastayı tabutta teslim etti

Devlet hastanesi "Yapacak bir şey yok" dedi, özel hastane yarım milyonu alıp hastayı tabutta teslim etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
1-2 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, mazota, motorine zam ya da indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? 1-2 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? KOSKİ Konya su kesintisi! Karatay, Ereğli, Meram 1-2 Eylül 2024 Konya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! Karabağlar, Bornova, Foça 1-2 Eylül 2024 İzmir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul su kesintisi! Gaziosmanpaşa, Adalar, Pendik su kesintisi listesi! 1-2 Eylül İstanbul'da sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Manavgat, Serik 1-2 Eylül 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! Seyhan, Çukurova, İmamoğlu 1-2 Eylül 2024 Adana su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! İnegöl, Osmangazi, Yıldırım 1-2 Eylül Bursa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nizip, Karkamış, İslahiye 1-2 Eylül Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! Akyurt, Beypazarı, Çankaya 1-2 Eylül 2024 Ankara su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title