G20 Zirvesi Yeni Delhi'de Başladı

Hindistan'ın ev sahipliğinde başkent Yeni Delhi'de başlayan G20 Zirvesi'ne dünya liderlerinin yanı sıra Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom ve Avrupa Birliği Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen ile Konsey Başkanı Charles Michel katıldı. Zirvede Rusya'yı temsilen Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Çin'i temsilen Çin Başbakanı Li Chiang yer aldı.