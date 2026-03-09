Haberler

Füze düşmesi sonrası Türkiye'den İran'a sert tepki

Füze düşmesi sonrası Türkiye'den İran'a sert tepki
Türkiye hava sahasına yönelen bir balistik füze daha NATO hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildi. İran'dan fırlatılan füzenin parçalarının Gaziantep'e düştüğü öğrenilirken, olayda herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. 2. defa tekrarlanan olayla ilgili İletişim Başkanlığı'ndan "Uyarımızı bir kez daha güçlü şekilde yineliyoruz." denildi.

  • İran'dan ateşlenen bir balistik füze Gaziantep semalarında NATO hava ve füze savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildi.
  • Füzenin bazı parçaları Gaziantep'e düştü, ancak olayda can veya mal kaybı yaşanmadı.
  • Türkiye, İran başta olmak üzere tüm taraflara bölgesel güvenliği riske atan eylemlerden uzak durmaları yönünde uyarısını yineledi.

Geçtiğimiz hafta Türkiye hava sahasına yönelen bir balistik füzenin NATO güçleri tarafından düşürülmesinin ardından benzer bir olay daha yaşandı. İran'dan ateşlenen ve Türkiye yönüne ilerlediği tespit edilen bir balistik füze, Gaziantep semalarında NATO hava ve füze savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildi. Füzenin bazı parçalarının Gaziantep'e düştüğü öğrenilirken, olayda can veya mal kaybı yaşanmadı.

GAZİANTEP SEMALARINDA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran'dan ateşlenerek Türkiye'ye yöneldiği belirlenen balistik füzenin Gaziantep'in Şahinbey ilçesi semalarında NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından zamanında angaje edilerek imha edildiği bildirildi. Açıklamada, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı vurgulandı.

TÜM KURUMLAR EŞ GÜDÜM İÇİNDE HAREKET ETTİ

Yaşanan gelişmenin ilk andan itibaren ilgili kurumlar tarafından yakından takip edildiği belirtilirken, gerekli savunma ve güvenlik tedbirlerinin hızla devreye alındığı ifade edildi. Millî Savunma Bakanlığı başta olmak üzere tüm ilgili birimlerin koordinasyon içinde hareket ettiği aktarıldı.

"UYARIMIZI GÜÇLÜ ŞEKİLDE YİNELİYORUZ"

İletişim Başkanlığı açıklamasının devamın şu ifadelere yer verdi:

"Bölgedeki gerilimin daha da tırmanmaması ve çatışmaların daha geniş bir alana yayılmaması büyük önem taşımaktadır. İran başta olmak üzere tüm taraflara, bölgesel güvenliği riske atan ve sivilleri tehlikeye sokabilecek eylemlerden uzak durmaları yönündeki uyarımızı bir kez daha güçlü şekilde yineliyoruz.

Bu süreçte vatandaşlarımızdan ve medya kuruluşlarımızdan teyide muhtaç, kamuoyunu paniğe sevk edebilecek ve dezenformasyon bulunan içeriklere karşı hassasiyet göstermelerini; yalnızca resmî makamlarımız tarafından yapılan açıklamaları esas almalarını önemle rica ediyoruz."

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

