Fransa PKK'yı görmezden gelmeye devam ediyor! Terör örgütü yandaşları Paris'te Türkiye aleyhinde sloganlar attı

PKK yandaşları dün Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelerek Paris'te toplandı. Burada gösteri düzenleyen terör örgütü yandaşları 10 yıl önce ölen PKK'lı Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Şaylemez'in fotoğraflarının yer aldığı pankartları taşıdılar. Terör yandaşları geçtiğimiz günlerde de Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarına yapılan saldırıda 3 kişinin ölmesi üzerine Paris sokaklarını yangın yerine çevirmişti.

Fransa, Avrupa'nın ortasında Birleşmiş Milletler'in de terör örgütü kabul ettiği Pkk'ya göz yummağa devam ediyor. Terör yandaşları Paris'te toplanarak Türkiye aleyhinde sloganlar attı. Ayrıca toplanan kişiler Pkk'lı Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Şaylemez'in fotoğraflarının yer aldığı pankartları taşıdılar. Fransa hükümeti ise gösterilere herhangi bir müdahale de bulunmayarak sessiz kaldı.

TÜRKİYE BAŞKONSOLOSLUĞU'NA SALDIRI DÜZENLENDİ

Fransa'da Türkiye'nin Marsilya Başkonsolosluğu'na molotofkokteyli ile saldırı düzenlendi. Türkiye'nin Marsilya Başkonsolosu Arda Ulutaş, yaptığı açıklamada maskeli 6 kişinin, dün Türkiye'nin Marsilya Başkonsolosluğu binasına molotofkokteyli atarak kaçtığını belirtti.Fransız BFM TV'nin polis kaynaklarından aktardığına göre iki şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

PKK FRANSA'YI YANGIN YERİNE ÇEVİRMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde de Fransa'da Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarına yapılan saldırı sonucunda 3 kişi hayatını kaybetmişti. Olayın ardından Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan PKK yandaşları Paris sokaklarını yangın yerine çevirmişti. Konuya ilişkin Paris'te yaşayan Av. Selçuk Demir, Haberler.com Youtube kanalına açıklamalarda bulunarak olayların Fransa'nın PKK'ya gösterdiği toleransın sonucunda gerçekleştiğini ifade etmişti.