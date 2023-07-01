Fransa'daki olayların sebebini olan 17 yaşındaki gencin vurulma görüntüleri ortaya çıktı

Fransa'da 17 yaşındaki Nael M. isimli 17 yaşındaki gencin polis kurşunuyla hayatını kaybetmesiyle başlayan protestolarda pek çok kente sıçrayarak sokakları adeta yangın yerine çevirdi. Yağma, kundaklama ve çatışmaların yaşandığı olayların başlangıç anı olan Nael M.'nin vurulduğu anın görüntüleri de ortaya çıktı.

Fransa'da 27 Haziran'da polisin açtığı ateş sonucu Nael M. isimli 17 yaşındaki genç sürücünün hayatını kaybetmesinden bu yana düzenlenen gösterilerde polisle protestocular arasındaki çatışmanın dozu artarken; karakolların, kamu binalarının, araçların kundaklandığı ülkede 10 kentte geceleri sokağa çıkma yasağı getirildi, ülke genelinde otobüs ve tramvay seferleri iptal edildi, protestoları bastırmak için devreye zırhlı araçlar girdi.

"KIMILDAMA YOKSA BEYNİNE KURŞUNU YERSİN"

Nael M.'nin vurulma görüntüler sosyal medyada infiale neden olurken, öldürüldüğü sırada Nael ile aynı araçta olan bir kişi de o anlarda yaşananları anlattı. Bu açıklamalara göre, motosikletli polisler arkadan takip ettikleri aracı durdurdu. Polis memurlarından biri aracın camına gelip, "Motoru durdur yoksa seni vururum" dedi ve elindeki silahın uç kısmı ile Nahel'in kafasına vurdu. Daha sonra ikinci bir polis memuru ise elindeki silahı gence doğrultup, "Kımıldama yoksa kurşunu beynine yersin" dedi.

KONUŞMADAN SONRA POLİS MEMURU ATEŞ ETTİ

Sosyal medyadaki görüntülerde iki polisin aracın camına gelerek konuştukları daha sonra polis memurunun bir el ateş ettikten sonra aracın hızla uzaklaştığı görülüyor.