Fransa'da Macron karşıtı eylemler büyüyor: Protestocuların 3 talebi var

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kararlarıyla tetiklenen siyasi gerilim, sokaklara taşındı. Savunma Bakanlığı'na Lecornu'nun atanmasıyla alevlenen tartışmalar, geniş kitlelerin katılımıyla kitlesel protesto hareketine dönüştü.

PROTESTOCULARIN TALEPLERİ AÇIKLANDI

Protestocular, kamuoyuyla çevrimiçi broşürler üzerinden taleplerini duyurdu.

Talepler arasında özellikle üç başlık öne çıktı:

Kamu hizmetlerinin güçlendirilmesi: Sağlık, eğitim ve ulaşım gibi temel hizmetlere daha fazla kaynak aktarılması, özelleştirmelerin sınırlandırılması.

Sağlık, eğitim ve ulaşım gibi temel hizmetlere daha fazla kaynak aktarılması, özelleştirmelerin sınırlandırılması. Medya yoğunlaşmasına karşı mücadele: Fransa 'da medya kuruluşlarının birkaç büyük sermaye grubunun elinde toplanmasına tepki gösterilmesi.

'da medya kuruluşlarının birkaç büyük sermaye grubunun elinde toplanmasına tepki gösterilmesi. Zenginlere yönelik yeni vergiler: Ekonomik adaletsizliğin giderilmesi için üst gelir grubuna daha yüksek vergi yükümlülükleri getirilmesi.

Analistler, bu taleplerin uzun süredir sol görüşlü kesimlerin gündeminde yer aldığını ve mevcut hareketin ideolojik temellerinin bu çerçevede şekillendiğini ifade ediyor.

KAMUOYU ARAŞTIRMALARI: KİMLER DESTEKLİYOR?

Ipsos araştırma şirketinin son anketi, hareketin toplumsal tabanı hakkında dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Anket verilerine göre:

Sol seçmenler arasında protestolara destek oldukça yüksek.

Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisini destekleyenler arasında da harekete kayda değer bir ilgi gözleniyor.

Ancak merkez seçmenlerin eylemlere katılımı sınırlı kaldı; bu da hareketin geniş kitlelere yayılmasında zorluk yaşanabileceğini gösteriyor.

SİYASİ YANKILAR VE YEŞİLLERDEN TEPKİ

Fransa Yeşiller Partisi lideri Marine Tondelier, protestoları besleyen siyasi atmosferi değerlendirdi. BFMTV'ye konuşan Tondelier, Savunma Bakanlığı'na Lecornu'nun atanmasını "provokasyon" olarak nitelendirdi.

"Bu karar, oy kullanmanın anlamını sorgulatıyor" diyen Tondelier, Macron'un kararının yalnızca siyasi tartışmayı değil, toplumsal huzursuzluğu da büyüttüğünü savundu. Ayrıca çarşamba günü yapılması planlanan protestolar için "bu atamanın ek bir gerekçe sunduğunu" vurguladı.

FRANSA'DA TOPLUMSAL HUZURSUZLUK ARTIYOR

Uzmanlar, protesto hareketinin sadece bir atamaya karşı değil, daha geniş bir ekonomik ve siyasi memnuniyetsizliği yansıttığını düşünüyor. Artan hayat pahalılığı, gelir eşitsizliği ve demokratik temsil sorunlarının halk arasında ciddi bir tepki yarattığı belirtiliyor. Fransa, önümüzdeki günlerde kitlesel gösterilere sahne olmaya hazırlanırken; hareketin kısa vadeli mi yoksa uzun soluklu bir siyasi dalgaya mı dönüşeceği merak konusu.