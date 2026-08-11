Küçük kızın sığ suda sıkışan dev balinayı kurtarma çabası yürekleri ısıttı!

Devasa canlı sığ suda sıkışıp kaldıktan sonra, 10 yaşındaki pratik zekalı bir kız çocuğunun yardıma koştuğu o anlar yürekleri ısıttı.

10 yaşındaki Scarlet, annesi Chantelle Smith ile jet ski yaparken devasa bir deniz memelisiyle karşılaştı. Karaya oturan kambur balina; Queensland'deki, eski adıyla Fraser Adası olarak bilinen K’gari’nin girişinde, kristal berraklığındaki sığ sulara sıkışmıştı.

İnanılmaz görüntülerde Scarlet, UNESCO Dünya Mirası listesindeki bu bölgenin sığlıklarında çaresizce yatan balinanın üzerine su serperken görülüyor. Cesur kız sadece birkaç adım öteden canlıyı ıslatmaya devam ederken, dev mahluk o kocaman ağzını açıp kapatıyordu.

Anne Smith, "Adeta bizimle konuşuyordu" dedi ve ekledi: "Balina hayatta kaldı, gelgit yükselince yüzerek uzaklaştı."

Smith, son 20 yıldır balinaları görmek için bu bölgeye jet ski ile geldiğini belirtti. Balinanın bu korkutucu olayı atlatıp tekrar açık denize yüzebildiğini bilmenin "çok harika bir deneyim" olduğunu ifade etti.

Sözlerine devam eden anne, "Şu an çok mutluyum. Dürüst olmak gerekirse, o güzel günün geri kalanı benim için mahvolmuştu; çünkü balinanın gerçekten kurtulup kurtulamayacağını düşünmekten çok üzgündüm. Kurtulduğunu duyana kadar her şey çok üzücüydü, bilirsiniz ki karaya oturduğu için her zaman pek çok balina hayatını kaybediyor." dedi.

Smith, adanın açıklarında jet ski yaparken balinayı tek başına bulduklarını ve hemen bu devasa canlı adeta yanına demir attıklarını söyledi. İkili, kurumasını önlemek için umutsuzca balinanın üzerine su serpmeye devam etti, ancak yetkililer gelmeden önce oradan ayrılmak zorunda kaldılar.

Başka bir çift, gelgit nihayet yükselene kadar hayvanın yanında kaldı.

Smith, "Sonunda kendi imkanlarıyla kurtulmayı başardı" dedi. "Yaklaştığımız sırada başka bir teknedekiler olayın bildirildiğini söyledi, bu yüzden yardımın yolda olduğunu biliyorduk. Onu elimizden geldiğince ıslak tuttuk; gelgitin yükselip tekrar açığa yüzebilmesi için muhtemelen birkaç saat daha geçmesi gerektiğini biliyordum. Ağzı ardına kadar açıktı ve saç gibi duran tüm balina çubuklarını (baleen) görebiliyorduk."

Çevre, Turizm, Bilim ve İnovasyon Departmanı sözcüsü, yaban hayatı görevlilerinin Pazar günü saat 09:00'dan kısa bir süre sonra karaya oturan balina hakkında bir ihbar aldığını doğruladı.

Balina, görevliler Wathumba Creek'e ulaştıktan kısa bir süre sonra kendi imkanlarıyla kurtularak etkileyici bir şekilde açık denizlere döndü. Hervey Bay'e yaklaşık 46 km mesafede, K'gari'nin batı tarafında yer alan ve turkuaz sulara sahip bu gelgit halici, dev deniz memelilerine ev sahipliği yapıyor ve turistler tarafından sıkça ziyaret ediliyor.

Fraser Coast Turizm ve Etkinlik Merkezi'ne göre bu dere sistemi, gelgit yükseldiğinde deniz yaşamıyla dolu devasa bir tuzlu su gölüne dönüşüyor.