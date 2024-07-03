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Fransa'da "Excalibur" olarak bilinen antik kılıç, 1.300 yıldır saplı olarak durduğu yerden gizemli bir şekilde kayboldu

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Fransa'nın Rocamadour kasabasındaki 'Excalibur' olarak bilinen antik kılıç, gizemli bir şekilde kayboldu. Yerel efsaneye göre 1.300 yıldır bir kaya parçasına saplanmış halde duran kılıç, kasabanın en önemli cazibe merkezlerinden biriydi. Kılıcın, 8. yüzyılda Charlemagne için cesurca savaşan yarı efsanevi bir şövalye olan Roland'a ait olduğu düşünülüyor. Kılıcın kaybolması, yerel halkı derinden sarsmış durumda.

Fransa'da "Excalibur" kılıcı olarak bilinen antik kılıç, yerel efsaneye göre 1.300 yıldır bir kaya parçasına saplanmış halde durduğu kasabadan gizemli bir şekilde kayboldu.

Kılıç, Rocamadour'un küçük ortaçağ kasabasındaki taşından bir hırsız tarafından çalındı. Bu kılıç, kasabanın en önemli cazibe merkezlerinden biriydi.

Yüzyıllardır, bu kılıcın 8. yüzyılda Charlemagne için cesurca savaşan yarı efsanevi bir şövalye olan Roland'a ait olduğu düşünülüyordu. Rocamadour yetkilileri, kılıcın yaklaşık 30 metre yükseklikteki bir kaya duvarından sökülmesiyle ilgili soruşturma başlattı.

Efsaneye göre, Durandal kırılmaz ve dünyanın en keskin kılıcıydı, tek bir darbeyle taşı bile kesebiliyordu. Kılıcın büyülü özellikleri, 11. yüzyılda yazılan "Roland Şarkısı" adlı destan şiirinde anlatılmıştır. Bu şiir, Fransız edebiyatının günümüze ulaşan en eski büyük eseridir ve hayatta kalan tek kopyası Oxford'daki Bodleian Kütüphanesi'nde saklanmaktadır.

Efsaneye göre, Charlemagne bu kılıcı bir melekten almış ve en iyi askerine hediye etmiştir. Roland, Roncevaux Geçidi Savaşı'nda yiğitçe ölmeden önce, düşmanlarının eline geçmemesi için kılıcı taşlara vurup kırmaya çalışmış, ancak o bile kılıcı yok edememiştir. Şövalye, kılıcı havaya fırlatmış ve kılıç yüzlerce mil yol aldıktan sonra Rocamadour'daki kayaya saplanmıştır.

Kılıcın kaybolması, yerel halkı derinden sarsmıştır. Rocamadour Belediye Başkanı Dominique Lenfant, Fransız gazetesi La Dépêche'e verdiği demeçte, kılıcı özleyeceğiz. Yüzyıllardır Rocamadour'un bir parçasıydı ve ziyaretlerde kılıcın gösterilmediği bir turist rehberi yoktur," dedi. "Rocamadour, kendisinden bir parçanın çalındığını hissediyor. Bu bir efsane olsa bile, köyümüzün ve bu kılıcın kaderleri iç içe geçmiş durumda," diye ekledi.

Polis, birinin kılıcı çalmak için 30 metre yüksekliğindeki dik kayalık yüzeyi nasıl tırmandığını belirlemeye çalışıyor.

Fransa'da 'Excalibur' olarak bilinen antik kılıç, 1.300 yıldır saplı olarak durduğu yerden gizemli bir şekilde kayboldu

Fransa'da 'Excalibur' olarak bilinen antik kılıç, 1.300 yıldır saplı olarak durduğu yerden gizemli bir şekilde kayboldu

Fransa'da 'Excalibur' olarak bilinen antik kılıç, 1.300 yıldır saplı olarak durduğu yerden gizemli bir şekilde kayboldu

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

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Yorumlar (3)

ibrahim altınkök:

Yakında Kadıköy Bit Pazarı'na düşer...

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Fatih Erdem:

Battalgazi'nin oğlu çıkarmıştır kılıcı

3
1
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Wonder Woman:

Çalmışlardır belki :D

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