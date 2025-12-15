Haberler

Fransa'da anne ve kızı havuzun dibini boyladı

Fransa'da anne ve kızı havuzun dibini boyladı
Güncelleme:
Fransa'da yaşanan ilginç kazada, 38 yaşındaki bir kadın, otomobilinin gaz ve fren pedallarını karıştırınca aracıyla kapalı yüzme havuzuna daldı. Kaza sırasında araçta bulunan 5 yaşındaki kız çocuğu da annesiyle birlikte büyük tehlike atlattı.

  • Fransa'nın La Ciotat kentindeki belediyeye ait kapalı yüzme havuzunda, bir anne otomobiliyle cam cepheyi kırarak havuzun içine girdi.
  • Kazada, sürücünün 5 yaşındaki kızı da araçta bulunuyordu ve olayda kimse yaralanmadı.
  • Havuz, kaza nedeniyle birkaç gün kapalı kalacak ve yaklaşık 900 metreküp su boşaltılacak.

Fransa'da yaşanan akılalmaz kazada, bir anne otomobilinin kontrolünü kaybederek 5 yaşındaki kızıyla birlikte kapalı yüzme havuzuna daldı. Gaz ve fren pedallarını karıştırdığı belirtilen sürücünün aracı, cam cepheyi kırarak havuzun ortasında suya gömüldü.

Olay, Fransa'nın La Ciotat kentinde bulunan belediyeye ait kapalı yüzme havuzunda meydana geldi. Jaguar XF marka otomobiliyle tesise giren kadın sürücü, kontrolünü kaybederek binanın cam cephesini kırdı ve aracıyla doğrudan havuzun içine girdi.

SUYA GÖMÜLDÜ

Kaza sonrası çekilen fotoğraflarda, otomobilin belediyeye ait yüzme havuzunun tam ortasında suya gömülü halde olduğu görüldü. Aracın suya battığı sırada, sürücünün 5 yaşındaki kızının hâlâ otomobilin içinde olduğu öğrenildi.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Olayın ardından iki güvenlik görevlisi hızla müdahale ederek anne ve çocuğu araçtan çıkardı. Edinilen bilgilere göre, kazada havuzda bulunan yüzücüler de dahil olmak üzere kimse yaralanmadı.

Yerel belediyeden yapılan açıklamada, "Araçtaki yolcular güvenli şekilde çıkarıldı ve olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı" denildi.

PEDALLARI KARIŞTIRMIŞ

Fransız basını, kazaya ilişkin yaptığı haberlerde, sürücünün otomatik vitesli araçta gaz ve fren pedallarını karıştırdığını aktardı. Kontrolden çıkan aracın önce binanın cam cephesini paramparça ettiği, ardından havuza girdiği belirtildi.

HAVUZ GÜNLERCE KAPALI

Kazanın ardından aracı havuzdan çıkarma çalışmaları başlatılırken, tesisin birkaç gün boyunca kapalı kalacağı açıklandı. Araç nedeniyle kirlenen yaklaşık 900 metreküp suyun boşaltılacağı, yüzme havuzunun ise gerekli temizlik ve güvenlik kontrollerinin ardından yeniden hizmete açılacağı bildirildi.

Elif Yeşil
Haberler.com / Dünya
Haberler.com
500

