Fotoğraf çekerken köpek balığının üzerine düşen balıkçı ölümden kıl payı kurtuldu

Florida Keys'de geçtiğimiz hafta yaşanan olayda, bir balıkçı kayalık bölgede dengesini kaybederek köpekbalığının üzerine düştü ve hayvanın saldırısından son anda kurtuldu.

Beyaz Crocs terlikleriyle kıyı duvarının kenarındaki kayalarda duran adam, dengesini kaybedince suya düşerek köpekbalığının kuyruğuna çarptı. Hazırlıksız yakalanan köpekbalığı hemen başını çevirerek adama saldırmaya çalıştı.

Sosyal medyada paylaşılan ve 3 milyona yakın izlenme alan görüntülerde, adamın köpekbalığının korkutucu hamlesinden kaçarak son anda kayalara tırmanabildiği görülüyor. Ancak bu kaçış sırasında her iki terliğini de denize kaptırdı.

İnternette hızla yayılan videoya birçok kişi yorum yaptı. Bir kullanıcı, "Eve terlikleri olmadan dönüş hikâyesi epeyce komik olacak" derken, başka bir kullanıcı "Neden ayaklarını suya bu kadar yakın sarkıtıyor ki?" diye sordu.

Avustralya'da da benzer köpekbalığı saldırıları yaşanıyor. Geçtiğimiz aylarda Queensland'deki Moreton Adası açıklarında bir kişi köpekbalığı saldırısına uğradı. Karın bölgesinde yaralar ve bacağında derin kesikler bulunan adam, hastaneye kaldırıldı.

Daha trajik bir olayda ise 17 yaşındaki Charlize Zmuda, Bribie Adası'ndaki Woorim Plajı'nda köpekbalığı saldırısında hayatını kaybetti. Arkadaşlarıyla plajda olan genç kız, kurtarma çabalarına rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi.

Uzmanlar, köpekbalıklarının bulunabileceği sularda yüzerken dikkatli olunması gerektiğini hatırlatıyor.