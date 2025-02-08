Florida'da şimdiye kadar yakalanan en büyük köpekbalığı tespit edildi

Florida açıklarında 17 Ocak'ta şimdiye kadar yakalanan en büyük erkek beyaz köpekbalığı tespit edildi. Araştırmacılar, bu devasa canlıya ürkütücü fiziğine uygun bir isim vermeye karar verdi.

1.653 pound (yaklaşık 750 kg) ağırlığında ve neredeyse 14 feet (yaklaşık 4,3 metre) uzunluğundaki yetişkin köpekbalığına "Contender" (Rakip) adı verildi.

Normal bir erkek büyük beyaz köpekbalığı 12-13 feet (3,6-4 metre), dişiler ise 15-16 feet (4,5-4,9 metre) uzunluğunda oluyor.

Contender, okyanusun en korkulan devlerini araştıran ve hareketlerini takip eden küresel bir kar amacı gütmeyen kuruluş olan Ocearch tarafından tespit edildi ve etiketlendi.

Contender'a, deniz araştırmacılarının kullandığı en gelişmiş teknoloji etiketlerinden biri olan SPOT etiketi yerleştirildi. Bu etiket sıcaklık, tuzluluk ve derinlik verilerini kaydedebiliyor.

Ocearch, devasa köpekbalığının araştırma teknesine sadece birkaç inç uzaklıkta olduğu etiketleme anını Instagram sayfasında paylaştı.

Etiket sayesinde köpekbalığının hareketleri izlenebilecek ve göç modelleri hakkında veri toplanabilecek. Halk da Ocearch'ün köpekbalığı takip uygulaması üzerinden Contender'ın yolculuğunu takip edebilecek.

Ocearch, rekor kıran köpekbalığının ismini, yarı özel sportif balıkçı tekneleri üreten ve kuruluşun kapsamlı görevleri için tekne sağlayan Contender Boats şirketinden esinlenerek seçtiklerini açıkladı.

Ekip Contender'ı etiketledikten sonra, köpekbalığının göç rotasının Georgia-Florida kıyısı boyunca devam ettiği görüldü. Contender'ın son sinyali, Daytona Beach'e yaklaşık yarım saat uzaklıktaki Flagler Beach açıklarından geldi.

Contender 20 günde 168 mil (270 km) yol kat etti. Ocearch'ün Köpekbalığı Takipçisi'ne göre, son 72 saatte ise 5 millik (8 km) bir mesafe kaydetti.

Ocearch araştırmacıları, göç modellerini takip etmenin yanı sıra Contender'dan biyolojik örnekler de toplamayı başardı.