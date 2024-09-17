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Florida'da 11 yaşındaki çocuk, 'Ölüm listesi' hazırlamak ve silah koleksiyonuyla övünmek iddiasıyla tutuklandı

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Florida'da 11 yaşındaki Carlo 'Kingston' Dorelli, iki okula yönelik 'ölüm listesi' hazırladığı ve silah koleksiyonuyla övündüğü iddiasıyla tutuklandı. Dorelli'nin evinde oyuncak silahlar, bıçaklar ve kılıçlardan oluşan bir koleksiyon bulundu. Çocuk, 'Hepsi şakaydı' dese de, toplu katliam tehdidinde bulunmak suçundan tutuklandı. Bu olay, okul güvenliği, çocuk suçluluğu ve sosyal medya kullanımı konularında toplumsal bir tartışmayı başlatmış durumda.

Florida'da 11 yaşındaki Carlo "Kingston" Dorelli, iki okula yönelik "ölüm listesi" hazırladığı ve silah koleksiyonuyla övündüğü iddiasıyla tutuklandı. Volusia İlçesi Şerifi Mike Chitwood, olayı sosyal medyadan duyurdu.

Şerif Chitwood'un açıklamasına göre, Dorelli sınıf arkadaşlarına silah deposunun videosunu göstermiş ve şiddet tehdidinde bulunmuştu. Polis, çocuğun evinde oyuncak silahlar, bıçaklar ve kılıçlardan oluşan bir koleksiyona el koydu.

Çocuk, "Hepsi şakaydı" dese de şerif, onu toplu katliam tehdidinde bulunmak suçundan tutukladı. Dorelli'nin kelepçeli halde cezaevine götürülüşünün videosu ve tutuklanma fotoğrafı da paylaşıldı.

Bu olay, son zamanlarda artan sahte okul saldırısı ihbarlarına karşı sert bir tepki olarak görülüyor. Şerif Chitwood, geçen hafta şaka amaçlı tehditlerde bulunan çocukları kamuoyu önünde teşhir edeceğini söylemişti.

Benzer olaylar diğer eyaletlerde de yaşanıyor. Örneğin, Alabama'da iki genç sosyal medyada terör tehdidinde bulunmaktan tutuklandı.

Bu durum, okul güvenliği konusundaki endişeleri artırırken, yetkililerin şaka amaçlı tehditlere karşı sert tutumunu da gösteriyor. Ancak küçük yaştaki bir çocuğun bu şekilde tutuklanması ve teşhir edilmesi tartışmalara yol açabilir.

Sonuç olarak, bu olay okul güvenliği, çocuk suçluluğu ve sosyal medya kullanımı konularında toplumsal bir tartışmayı başlatmış durumda.

Florida'da 11 yaşındaki çocuk, 'Ölüm listesi' hazırlamak ve silah koleksiyonuyla övünmek iddiasıyla tutuklandı

Florida'da 11 yaşındaki çocuk, 'Ölüm listesi' hazırlamak ve silah koleksiyonuyla övünmek iddiasıyla tutuklandı

Florida'da 11 yaşındaki çocuk, 'Ölüm listesi' hazırlamak ve silah koleksiyonuyla övünmek iddiasıyla tutuklandı

Florida'da 11 yaşındaki çocuk, 'Ölüm listesi' hazırlamak ve silah koleksiyonuyla övünmek iddiasıyla tutuklandı

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

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