Finlandiya, Litvanya, Polonya ve Letonya'dan Libya'ya sel felaketi için destek mesajları

Finlandiya, Litvanya, Polonya ve Letonya, sel felaketinden etkilenen Libya'ya başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini ileten destek mesajları paylaştı. Ülkeler, Libya'nın toparlanma çabalarına yardımcı olmaya hazır olduklarını belirtti.

Finlandiya, Litvanya, Polonya ve Letonya, sel felaketinden etkilenen Libya'ya başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini ileten destek mesajları paylaştı.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen, "Korkunç sel felaketi sonucunda binlerce insanın öldüğünden endişe edilen Libya'daki durumu büyük bir üzüntüyle takip ediyorum. Kurbanlara ve ailelerine başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, X hesabından, "Yıkıcı sel felaketinden etkilenen Libya halkına ve kurbanların ailelerine en içten taziyelerimizi sunuyoruz. Litvanya, uluslararası ortaklarıyla birlikte Libya'nın toparlanma çabalarına yardımcı olmaya hazır." mesajını paylaştı.

Polonya Dışişleri Bakanlığının paylaşımında ise "Polonya, Libya'nın doğusunda kasırganın yol açtığı sel felaketinin boyutları ve trajik sonuçları dolayısıyla derin bir üzüntü duymaktadır. Düşüncelerimiz ve dualarımız hayatını kaybedenlerin ve kayıp olanların aileleriyle birliktedir. Polonya gerekli insani yardımı sağlamaya hazırdır." ifadelerine yer verildi.

Letonya Dışişleri Bakanlığı da X hesabından paylaştığı mesajda, "Yaşanan üzücü sel felaketinin ardından Libya halkının acısını en içten duygularımızla paylaşıyoruz. Düşüncelerimiz sevdiklerini kaybedenlerle birlikte. Yaralıların bir an önce iyileşmesini temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Libya'daki sel felaketi

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisi (TM) tarafından atanan hükümetin İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık el-Harraz, ülkenin doğusunu etkisi altına alan sel felaketinde yalnızca Derne'de ölenlerin sayısının 5 bin 200 kişiye ulaştığını söylemişti.

Libya Kızılayı Sözcüsü Tevfik Şükri, sel felaketi nedeniyle yerinden olan aile sayısını 20 bin olarak tahmin ettiklerini belirtmişti.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle dün ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara sel felaketinden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.