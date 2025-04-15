Fil sürüsü, deprem sırasında yavrularının etrafında koruma halkası oluşturdu

Kalifornia'da bulunan San Diego Hayvanat Bahçesi'ni sallayan deprem sırasında bir fil sürüsünün, yavrularını korumak için etraflarında bir halka oluşturduğu bu iç ısıtan anlar kameralara yansıdı.

Pazartesi sabahı San Diego yakınlarında 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğinde, fil sürüsü hemen bir araya toplandı. Görüntülerde, beş filin en küçük yavrularının etrafında adeta bir "alarm çemberi" kurduğu görülüyor.

Deprem başladığı anda kamera titremeye başlasa da, fil sürüsü yavrularını güvende tutmak için güçlü bir şekilde birbirine sokuluyor.

San Diego Hayvanat Bahçesi yetkilileri, deprem geçtikten sonra bile sürünün, yavrularının emniyetinden tamamen emin olana kadar birbirlerine yakın durmaya devam ettiğini belirtti.

Edinilen bilgilere göre, San Diego'daki fil sürüsü depremin ilk sarsıntılarını hissettiği anda harekete geçerek bu koruma pozisyonunu aldı. Fillerin, ayakları aracılığıyla sesleri algılama gibi özel bir yetenekleri olduğu biliniyor.

Hayvanat bahçesi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, hayvanların bu davranışının "sürüyü korumak amacıyla algıladıkları tehlikelere karşı verdikleri doğal bir tepki" olduğunu ifade etti.

Deprem, yerel saatle 10:08'de, San Diego'nun yaklaşık 96 kilometre uzağındaki Julian kasabasının yaklaşık 4 kilometre yakınlarında meydana geldi.

Bölge sakinlerine gönderilen acil durum uyarısında, "Deprem Algılandı! Çök, Kapan, Tutun. Kendinizi Koruyun," ifadeleri kullanıldı.

Depremin ardından en az yedi artçı sarsıntı kaydedildi. Bu sarsıntılar, Güney Kaliforniya'daki Orange County, Carlsbad ve Temecula gibi farklı bölgelerde de hissedildi.

Şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya maddi hasar bildirilmedi.

Bu deprem, Pazar öğleden sonra yine Julian yakınlarında meydana gelen 3.5 büyüklüğündeki bir başka depremden sadece birkaç saat sonra yaşandı. O depremde de herhangi bir hasar oluşmamıştı.

Ayrıca, Pazartesi sabahı Fiji Adaları'nda 6.5 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi.

Bu sarsıntılar, Lautoka Adaları da dahil olmak üzere Fiji'nin çeşitli bölgelerinde hissedildi.

Bu depremin büyüklüğü, Fiji'de Kasım ayında kaydedilen 5.9 büyüklüğündeki 2024 yılının en büyük depreminden daha fazlaydı.