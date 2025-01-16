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Facianın eşiğinden dönüldü: 368 taşıyan iki uçak havada burun buruna geldi

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Amerika Birleşik Devletleri Phoenix Havalimanı'nda geçen hafta yaşanan tehlikeli olayda, Detroit'ten gelen 245 yolculu Delta Flight 1070 ve San Francisco'dan gelen 123 yolcu ile 6 mürettebatlı United Flight 1724, aynı piste inmeye çalışırken birbirlerinden sadece metreler uzaklıkta kalmayı başardı. FlightRadar24 verilerine göre, iki uçak bir ara dikey olarak sadece 130 metre mesafedeydi.

Amerika Birleşik Devletleri Phoenix Havalimanı'nda geçen hafta yaşanan tehlikeli olayda, iki yolcu uçağı aynı piste inmeye çalışırken birbirlerinden sadece metreler uzaklıkta kalmayı başardı. 11 Ocak sabahı ailesiyle yürüyüşe çıkan bir kişi tarafından kaydedilen olay, büyük soruşturma başlatılmasına neden oldu.

Detroit'ten gelen 245 yolculu Delta Flight 1070 ve San Francisco'dan gelen 123 yolcu ile 6 mürettebatlı United Flight 1724, Phoenix Sky Harbor Uluslararası Havalimanı'na inerken neredeyse çarpışıyordu.

Delta uçağı 8 numaralı piste iniş izni almıştı. Pilot pisti gördüğünü teyit ettikten hemen sonra, saat 11:00 civarında kokpitte "Alçal alçal" uyarısı duyuldu. Aynı anda United uçağı da çarpışma uyarısı aldı.

Olayı görüntüleyen amatör pilot Justin Gibbons, "Uçağın dönüş yaptığını izliyordum, sonra aniden soldan gelen başka bir uçak gördüm. Kesişen bir yolda ilerliyorlardı" dedi. Gibbons, "Çok çok yakındılar. Büyük bir felaketten dönüldü" diye ekledi.

FlightRadar24 verilerine göre, iki uçak bir ara dikey olarak sadece 130 metre mesafedeydi. Pilotların hızlı müdahalesi sonrası uçaklar yön değiştirdi ve aralarındaki mesafe 365 metreye çıktı.

Ulusal Ulaştırma Güvenlik Kurulu eski başkanı, uçakların normalde yatay olarak en az 8 kilometre mesafede olması gerektiğini belirtti. Pilotların hızlı düşünmesi sayesinde her iki uçak da güvenle iniş yapabildi.

Federal Havacılık İdaresi (FAA) olayı soruşturuyor. Hava trafik kontrol kayıtlarında, United uçağına 7 numaralı pist, Delta uçağına ise 8 numaralı pist için iniş izni verildiği duyuluyor.

Her iki havayolu şirketi de soruşturmaya tam destek veriyor. Delta, ekiplerinin "bu tür olağandışı senaryolar için kapsamlı eğitim aldığını" belirtirken, United pilotlarının kokpit uyarısı sonrası "hemen harekete geçtiğini" ve güvenli iniş yaptığını doğruladı.

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