Evli polis memurunun 5 meslektaşıyla ilişkiye girdiği ortaya çıkınca karakol karıştı! Daha neler var neler
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ABD'nin Tennessee bölgesinde bir polis karakolunda, evli kadın memurun 5 meslektaşıyla ilişkiye girdiği ortaya çıkınca karakolu karıştı. 5 memur işten kovuldu, 3 görevli ücretsiz izne çıkarıldı.
İsmi Maegan Hall olarak açıklanan evli kadın memura, Lewis Powell, Çavuş. Henry Ty McGowan, Dedektif Seneca Shields ve Memur Juan Lugo-Perez isimli memurlarla görev başında ve görev dışında yasak ilişki yaşadığı için soruşturma açıldı.
Soruşturmayı üstlenen Dedektif Seneca Shields'in topladığı kanıtlarda kadın memurun, meslektaşlarıyla mesai sırasında ve mesai dışında cinsel içerikli mesajları ve ilişkiye girdiği ortaya çıktı. Ayrıca polislerin çılgın partiler düzenleyip birbirilerine cinsel organlarının fotoğrafını da gönderdiği anlaşıldı.
Belediye Başkanı Jason Cole, La Vergne'nin Nashville banliyösündeki yetkililerin 60 kişilik polis departmanı aleyhindeki iddiaları soruşturması nedeniyle, şimdiye kadar beş polis memurunun kovulduğunu ve üç polis memurunun daha ücretsiz olarak açığa alındığını söyledi.
Cole yaptığı açıklamada, "Bu durum kabul edilemez ve dikkatimize sunulur sunulmaz derhal soruşturuldu ve olaya karışan kişiler hakkında işlem başlatıldı" dedi. Cole, "İlerlemek için en büyük önceliğimiz, halkın güvenini yeniden inşa etmeyi içerecektir." Kaynak: NBCNEWS