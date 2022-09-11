Evli kadının verdiği ilan resmen akıl tutulması yarattı! Kocasıyla cinsel ilişkiye girecek kadın arıyor, maaş da verecek

Tayland'da yaşayan Patthema Chamnan adlı kadının sözleri akıllara durgunluk verdi. Chamnan kocasıyla ilişkiye girmesi için 3 kadın aradığını ve maaşlarını bizzat kendisinin vereceğini belirtti. Maaş olarak ise Tayland'da verilen asgari ücret belirlendi.

Tayland'da yaşayan 44 yaşındaki Patthema Chamnan ve kocasının verdikleri ilan, duyanlarda büyük bir şaşkınlığa neden oldu.

KRİTERLER BELİRTTİ

Chamnan isimli bir kadın yaşadığı rahatsızlıktan sonra evlilik hayatını düzeltmek için alışılmışın dışında bir çözüm buldu. İnternette yaptığı paylaşımda Chamnan kocası için 3 yeni eş aradığını duyurdu. Kadın iş ilanı şeklinde yaptığı duyuruda metreslerinde bulunmasını istediği kriterlerden de söz etti.

ASGARİ ÜCRET VERECEK

Metreslerinin üniversite mezunu, genç ve bekar olması gerektiğini ifade eden Chamnan hizmetlerinin karşılığında ise kadınların her birine bölgenin asgari ücreti olan 342 sterlinlik (yaklaşık 7 bin 226 TL) maaş ödemesi yapacağını açıkladı.

"FİKİR BANA ÇOK İLGİNÇ GELİYOR"

İş ilanını görünce kocasının çok şaşırdığını dile getiren Chamnan, "Kocam tek başına çalışıyor ve onun mutlu olmasını istiyorum. Ayrıca evde birlikte yaşayacağımız yeni kadınların olması fikri bana çok ilginç geliyor" dedi.

"ÇOCUK SAHİBİ OLMAMALILAR"

İş ilanında adayların sahip olması gereken kriterlerden de söz eden Chamnan, "Adayın çocuk sahibi olmaması gerekiyor. Eğitimli ve kültürlü olmalarını istiyorum. Benimle iyi iletişim kurmaları gerekiyor. Aynı zamanda eşimi fiziksel olarak memnun etmeyi başarabilmeleri şart. Bana eşlik edecekleri için iyi bir kişiliğe sahip olmalılar" diye konuştu.

"ÖĞRENDİĞİNDE ŞOK OLDUM"

Eşinin iş ilanını tesadüf eseri sosyal medyada gördüğünü belirten koca Pattagon ise, "Karım bana benimle ilgilenecek birini bulmak istiyor. Aile şirketimizde çalışacak yeni personel gibi bir iş ilanı verdiğini söyledi. Bunu öğrendiğimde şoke oldum. Benim gibi olmak isteyen diğer erkekler bu konuda eşleriyle iletişime geçsinler. Eşlerinden izin istesinler ki ileride sorun çıkmasın. Asla bir metresim olsun istemedim ama karım teklif ettiği için reddetmeyeceğim." ifadelerini kullandı.