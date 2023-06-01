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Evlat edindikleri çocuk 22 yaşında cüce çıktı! Yatak odalarına bıçakla dalmış

Dünya Haberleri

ABD'de yaşayan bir çift, 2010 yılında evlat edindiği çocuğun cüce çıktığını öğrendi. Çift, 22 yaşında olduğunu öğrendikleri cüce tarafından bıçaklı saldırıya uğradığını iddia etti.

Amerika Birleşik Devletleri'nde korku filmlerini aratmayan bir olay yaşandı. Barnett çifti 2010 yılında bir çocuk evlat edindi. 6 yaşında evlat edindikleriNatalia Grace Barnett'ın bir çocuğa göre bilinçli ve olgun davranması çiftin dikkatini çekti. Aldıkları karar çiftin hayatını kabusa çevirdi. Çünkü Natalia Grace Barnett, 22 yaşında bir cüce çıktı.

Natalia Grace Barnett'ın cüce olduğunu anlayan Barnett çifti "Çocuğun kasıklarında kıllar vardı ve regl olduğunu da saklıyordu. Sosyopat bir yetişkin olduğunu anladık" dedi. Çift, cüce tarafından ölüm tehdidi aldıklarını ifade ederken, "Bizi zehirlemeye çalıştı ve bir gece elinde bıçakla yatak odamıza girdi" korkunç bir iddiada bulundu.

Evlat edindikleri çocuk 22 yaşında cüce çıktı! Yatak odalarına bıçakla dalmış

Kan donduran olay daha sonra mahkemeye taşındı. Barnett çifti ölüm korkusundan Kanada'ya taşındı. 22 yaşında olduğu ortaya çıkan Natalia, ailenin tüm iddialarını yalanladı. Dün yayınlanan "Natalia Grace'in Merak Uyandıran Davası" isimli belgeselde Barnett çiftinin komşuları da ilk kez konuştu.

Evlat edindikleri çocuk 22 yaşında cüce çıktı! Yatak odalarına bıçakla dalmış

Çiftin komşuları Toby ve Melanie Miles çifti açıklamalarda bulundu. Toby, "Bize onun seri katil gibi bir şey olduğunu söylediler. Sürekli öldürülmekten endişe ediyorlardı" derken Melanie de, "Evdeki bütün bıçakları saklamışlar" ifadesini kullandı. Toby, "Eğer küçük kızla iletişimi kesersek bizi de öldürebileceğinden korktum" dedi.

Evlat edindikleri çocuk 22 yaşında cüce çıktı! Yatak odalarına bıçakla dalmış

Evlat edindikleri çocuk 22 yaşında cüce çıktı! Yatak odalarına bıçakla dalmış

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Dünya

Amerika Birleşik Devletleri Komik - İlginç Dünya Haberler

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