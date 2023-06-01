Evlat edindikleri çocuk 22 yaşında cüce çıktı! Yatak odalarına bıçakla dalmış

ABD'de yaşayan bir çift, 2010 yılında evlat edindiği çocuğun cüce çıktığını öğrendi. Çift, 22 yaşında olduğunu öğrendikleri cüce tarafından bıçaklı saldırıya uğradığını iddia etti.

Amerika Birleşik Devletleri'nde korku filmlerini aratmayan bir olay yaşandı. Barnett çifti 2010 yılında bir çocuk evlat edindi. 6 yaşında evlat edindikleriNatalia Grace Barnett'ın bir çocuğa göre bilinçli ve olgun davranması çiftin dikkatini çekti. Aldıkları karar çiftin hayatını kabusa çevirdi. Çünkü Natalia Grace Barnett, 22 yaşında bir cüce çıktı.

"BİZİ ZEHİRLEMEYE ÇALIŞTI"

Natalia Grace Barnett'ın cüce olduğunu anlayan Barnett çifti "Çocuğun kasıklarında kıllar vardı ve regl olduğunu da saklıyordu. Sosyopat bir yetişkin olduğunu anladık" dedi. Çift, cüce tarafından ölüm tehdidi aldıklarını ifade ederken, "Bizi zehirlemeye çalıştı ve bir gece elinde bıçakla yatak odamıza girdi" korkunç bir iddiada bulundu.

İDDİALARI YALANLADI

Kan donduran olay daha sonra mahkemeye taşındı. Barnett çifti ölüm korkusundan Kanada'ya taşındı. 22 yaşında olduğu ortaya çıkan Natalia, ailenin tüm iddialarını yalanladı. Dün yayınlanan "Natalia Grace'in Merak Uyandıran Davası" isimli belgeselde Barnett çiftinin komşuları da ilk kez konuştu.

"BİZE SERİ KATİL OLDUKLARINI SÖYLEDİLER"

Çiftin komşuları Toby ve Melanie Miles çifti açıklamalarda bulundu. Toby, "Bize onun seri katil gibi bir şey olduğunu söylediler. Sürekli öldürülmekten endişe ediyorlardı" derken Melanie de, "Evdeki bütün bıçakları saklamışlar" ifadesini kullandı. Toby, "Eğer küçük kızla iletişimi kesersek bizi de öldürebileceğinden korktum" dedi.