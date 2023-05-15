Evinin penceresinden inşaatta çalışan işçilere göğüslerini gösteren modele tepki yağdı

İngiliz model ve internet fenomeni Astrid Wett, evinin oturma odasından inşaatta çalışan işçilere göğüslerini ve cinsel organını gösterdiği anları videoya alıp sosyal medyada paylaşınca büyük tepki çekti.

Astrid Wett, evinin oturma odasından karşı inşatta çalışan sarı yelekli işçilere seslenerek "Sizin için bir şeyler var" diye seslendi.

İŞÇİLER UMURSAMADI

Astrid Wett işçiler kendisine baktıkları sırada tişörtünü yukarı kaldırıp göğüslerini işçilere gösterdi. Durumu umursamayan işçiler ise hiçbir şey olmamış gibi çalışmaya etti.

"KÖTÜ NİYETİM YOKTU"

Instagram modeli, gelen tepkiler üzerine ise kötü bir niyetinin olmadığını sadece zor şartlar altında çalışan işçileri biraz eğlendirmek istediğini söyleyerek kendini savundu.

"HAREKETİ KABUL EDİLEMEZ"

Politik yazar Emily Hewertson, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Wett'in hareketinin kabul edilemez olduğunu söyleyerek "Aynı şeyi bir erkeğin bir grup kadına yaptığını hayal edin" dedi.

"ÖZRÜ KABAHİTİNDEN BÜYÜK"

Emily'nin twitine binlerce kişi yorum yaparak Wett'i eleştirdi. Bazı kullanıcılar ise işçileri eğlendirmek için bu hareketi yapan Wett için kullanıcılar "Özrü kabahatinden büyük" yorumlarını yaptı.