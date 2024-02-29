Evinin arka bahçesindeki taşı kaldıran İngiliz anne, II. Dünya savaşından kalma bomba sığınağı buldu

İngiliz anne Rebecca Hobson, evinin arka bahçesinde bir taşı kaldırarak II. Dünya Savaşı'na ait bir bomba sığınağı buldu. 50 metrelik tünelde şaşırtıcı bir keşif yapıldı: bir tabanca. Hobson, bu keşfi TikTok'ta paylaşarak dikkat çekti ve komşularının önerilerini ciddiye almadıklarını belirtti.

Bir İngiliz anne, evinin arka bahçesini düzenlediği sırada bahçe bulunan bir taşı kaldırınca II. Dünya Savaşından kalma yeraltı bomba sığınağını ortaya çıkardı. Tünelde, tabanca bulundu.

34 yaşındaki Rebecca Hobson, İngiltere'nin Kent bölgesindeki insanların kendisine evinin arka bahçesindeII. Dünya Savaşından kalma bazı şeyler olabileceğini söyledi. Fakat Rebecca, bu söylemleri pek ciddiye almadı.

Üç çocuk annesi Rebecca, 15 yıl önce üç yatak odalı teras evine taşındı. Pandemi döneminde sıkıldıkları için partneri Darren ile bahçede düzenlemeye yapmaya karar verdi.

Bahçede bazı yapılar olduğuna dair bulgular bulmalarına rağmen geçen seneye kadar bahçeyi kazmadılar.

Bahçeyi kazdıklarında ise bahçe altında 50 metre uzunluğunda II. Dünya savaşından kalma 50 metrelik tüneli bulduklarında büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Tünel ve içinde bulunan tabanca görüntülerini Tİktok hesabından paylaşan Rebecca, eve taşındıklarından berikomşularının ve diğer insanların kendilerine arka bahçelerinde II. Dünya savaşından kalma bazı şeylerin olabileceğini söyledikleri, bu söylemleri ciddiye almadıklarını ama asla bahçelerinde bir tünel olabileceğini hayal etmediklerini söyledi.

Tünelin Tiktok'ta paylaşılan videosu kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.