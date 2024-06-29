Eski Yunanistan Başbakanı Çipras'tan, İstanbul'daki üniversite mezuniyet töreninde Türkçe çağrı

Eski Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Koç Üniversitesi mezuniyet törenine katılarak çarpıcı ifadelere imza attı.

Koç Üniversitesi'nin 30'uncu Lisans ve Lisansüstü Mezuniyet Töreni, Rumelifeneri Kampüsü'nde yapıldı. 1488 öğrencinin mezun olduğu törende Yunanistan'ın eski lideri Aleksis Çipras da konuşma yaptı.

Eski Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras

MEZUNLARA TÜRKÇE 'BOYUN EĞME' SÖZLERİYLE SESLENDİ

Çipras, konuşmasında, "Birkaç gün önce Atina'nın ana caddelerinden birinde yürürken genç bir Türk yanıma yaklaştı ve pes etmememi söyleyerek beni şaşırttı. Bana Türklerin bir sözü olduğunu ifade ederek 'Boyun eğme. Başını dik tut' dedi. Bu her zaman hatırlayacağım bir şey. Bugün, bir yıl sonra, mezuniyetinizi kutlarken bu sözleri hatırlamanızı isterim. Tüm harika anlar ve önümüzdeki tüm büyük zorluklar için. Savaşmanız gereken her şey için; hayatınızda, ülkeniz, aileniz ve geleceğiniz için. İlkelerinizi korurken gelişmenin bir yolunu bulmalısınız. Ve şunu asla unutma: Boyun eğme." ifadelerini kullandı.

NAZIM HİKMET'TEN ALINTI YAPTI

Konuşmasında Nazım Hikmet'in şiirinden bir dizeyi de anımsatan Çipras, "Ünlü şairiniz 'En güzel deniz henüz gidilmemiş olandır' diyordu. İşte Doğu Akdeniz tam da bu deniz olmalı. Karşılıklı egemenliğimize ve egemenlik haklarımıza saygı denizi. Bir barış ve iş birliği denizi." dedi.