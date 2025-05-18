Eski FBI Direktörü'nün "8647" paylaşımı ABD'yi karıştırdı

Eski FBI Direktörü'nün '8647' paylaşımı ABD'yi karıştırdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sahilde deniz kabuklarından oluşan "8647" şeklindeki dizilimin fotoğrafını paylaşan eski FBI Direktörü James Comey, "Trump'a suikast çağrısı yaptığı" iddiasıyla ülkede hedef tahtasına koyuldu. ABD Gizli Servisi'nin Comey'i sorguladığı öğrenilirken, Trump'ın en yüksek şekilde korunmaya devam edeceği ifade edildi. Trump, geçtiğimiz yıllarda Comey için "Berbat bir adam" ifadesini kullanmıştı.

Eski FBI Direktörü James Comey, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla gündeme oturdu. Sahilde deniz kabuklarından oluşan "8647" şeklindeki dizilimin fotoğrafı, ABD basını tarafından 'son derece tehlikeli' şekilde yorumlandı. Comey, paylaşımına gelen tepkilerin ardından fotoğrafı kaldırdı.

"HER TÜRLÜ ŞİDDETE KARŞIYIM"

Comey, Instagram üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Bugün yürüyüşte gördüğüm kabukların fotoğrafını paylaştım. Bunun politik bir mesaj olduğunu düşündüm. Ancak bazı insanların bu rakamları şiddetle ilişkilendirdiğini fark etmemiştim. Her türlü şiddete karşıyım, bu yüzden paylaşımı sildim."

Eski FBI Direktörü'nün '8647' paylaşımı ABD'yi karıştırdı

"8647" KODU BÜYÜK TARTIŞMA YARATTI

Paylaşımdaki "8647" kodu sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Merriam-Webster Sözlüğü'ne göre Amerikan argosunda "86" ifadesi "kovmak" ya da "kurtulmak" anlamında kullanılıyor. Bu terimin 1930'lu yıllarda New York'taki Chumley's adlı bir bardan çıktığı ve sarhoş müşterilerin dışarı atılmasıyla ilişkilendirildiği belirtiliyor.

"47" sayısının ise Donald Trump'a yani ABD'nin 47. başkanı olmasına gönderme yaptığı düşünülüyor. Bu nedenle Trump destekçileri, "86 47" kombinasyonunun, Trump'ın ortadan kaldırılması çağrısı olduğu iddiasında.

Eski FBI Direktörü'nün '8647' paylaşımı ABD'yi karıştırdıEski FBI Direktörü James Comey.

ABD GİZLİ SERVİSİ HAREKETE GEÇTİ

Durumun ciddiyet kazanmasının ardından İç güvenlik Bakanı Kristi Noem, bakanlığına bağlı Gizli Servis'in konuyla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu. "Eski FBI Direktörü James Comey tarafından yapılan sosyal medya paylaşımını biliyoruz. Bu tehdidi soruşturuyoruz ve uygun şekilde yanıt vereceğiz" dedi. ABD Gizli Servisi'nin, Başkan Donald Trump'a "suikast çağrısı" yapmakla suçlanan eski Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James Comey'yi sorguladığı bildirildi.

TRUMP "BERBAT BİR ADAM" İFADESİNİ KULLANMIŞTI

James Comey, 2013 yılında Obama tarafından FBI Direktörlüğü'ne getirilmiş ancak 2017'de Trump tarafından görevden alınmıştı. Comey, görevdeyken Rusya'nın 2016 ABD seçimlerine müdahalesine yönelik soruşturmayı yürütüyordu. Trump, Comey'nin bu tutumunu 'cadı avı' olarak nitelendirmişti. Trump, 2019 yılında Comey için 'berbat bir adam' ifadelerini kullanmış ve FBI'daki liderlik ekibini 'temiz değil' şeklinde eleştirmişti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
Uzun süredir ortalarda yoktu, çok farklı bir konuyla gündem oldu: Erdoğan'a oy vermedim ama...

Uzun süredir ortalarda yoktu, çok farklı bir konuyla gündem oldu
İtalyanlar Osimhen'in yeni adresini duyurdu

Anlaşma tamam gibi! Osimhen'in yeni adresini duyurdular
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHalil Yarbaşı:

Görün bakın Trampı öldürecekler ardından 3. Dünya savaşı başlayacak

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Trumpet, sana gozu diktiler...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pilot tuvalete gitti, yardımcısı kokpitte bayıldı! 200 yolcu pilotsuz kaldı

Kaptan tuvaletteyken yardımcısı bayıldı! 200 yolcu pilotsuz uçtu
Komşularıyla yemekte buluşan Emel Sayın'dan unutulmaz bir akşam

Komşularıyla yemekte buluştu, unutulmaz bir akşam yaşattı
Tarihte ilk! 3. Lig ekibi bir maçını kazanırsa UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak

3. Lig ekibi bir maçı daha kazanırsa UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak
Böyle bir şey mümkün mü? Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen fotoğraf

Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen fotoğraf karesi
Demet Akalın tepki gösterdi: Uygulamaya son verin

Demet Akalın görüntülere tepki gösterdi: Gerçekten onur kırıcı
Fenerbahçe'nin kiralık yolladığı futbolcu gittiği takımda kral oldu

Kiralık yolladıkları futbolcu gittiği takımda kral oldu
İstanbul Havalimanı'nda 3 kadının cinsel organlarından kilolarca altın çıktı

Kadınların cinsel organlarından çıkanlar şaşkına çevirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.