Esad'ın mezbahası! Buradan çıkarılanlar ismini bile hatırlamıyor

Rejim karşıtı güçlerin Şam'da kontrolü ele geçirmesiyle Sednaya Hapishanesi'ndeki birçok tutsak serbest bırakılmıştı. Şam'da rejimle özdeşlesen ve işkenceleriyle bilinen Sednaya Hapishanesi'nde güvenlik kameralarında görünen ve hala ulaşılamayan tutsaklar görüntülendi.

BİNANIN YAPISINI ÇÖZMEYE ÇALIŞIYORLAR

Şam'ı ele geçiren rejim karşıtı güçlerin, Esed rejimi ile özdeşleşen ve işkenceleriyle bilinen Sednaya Hapishanesinde tutuklu olan mahkumlara ulaşmak için haritalara bakarak binanın yapısını çözmeye çalıştığı görüntüler kaydedildi.

"ESAD'IN MEZBAHA HAPİSHANESİ"

Muhaliflerin Humus'un başka yerlerindeki binlerce tutukluyu serbest bırakmasının ardından Suriyeliler, Sednaya'nın kötü şöhretli 'mezbaha' hapishanesinden sevdiklerinin serbest bırakılması için yalvardı.

HAPİSHANEYLE İLGİLİ DETAYLAR KORKUNÇ;

İşkenceler sonucunda bir çok kişi ismini bile hatırlamıyor.

Binlerce kişi; alt katmanlardaki hücrelerde esir edilmiş ve o günden sonra asla gün ışığı görememiş.

Bazı mahkumlar akıllı telefonun ne olduğunu bilmeyecek kadar uzun süredir yer altı katmanlarındaki hücrelerde esir.

Esaretten kurtulanların çoğu adeta yaşayan ölü gibi.

Esad, bu hapishanede özel ve yeni işkence yöntemleriyle binlerce insanı öldürmüş.

Öldürülenlerin cansız bedenleri ise "demir infaz presi"denen presin içine konuyor ve preslenerek bir kağıt haline getiriliyor. Vücutları ve kemikleri ezilip kalıp şekline geliyor. Presin altında kan kanalları var. Kalıntıları daha sonra bir torbaya konuyor ve hapishanenin dışına atılıyor.

Ve şuan, halen daha en alt (-3) katmandaki bazı esirlere ulaşılmaya çalışılıyor. Çünkü hapishane görevlileri kaçarken elektrikleri kesmiş ve kapılar şifreli olduğu için açılamıyor.

Hapishaneden kurtarılan Suriyeli tutsak, gördüğü ağır işkenceler nedeniyle uyruğunu ve ismini hatırlayamadı.

SİSTEMATİK TECAVÜZE UĞRAYAN KADINLAR VAR

Hapishaneyle ilgili değerlendirmelerde bulunan bir kişi, "Nazilerin toplama kampları gibi değil, Irak zindanları, Güney Amerika hapishaneleri gibi değil, başka bir şey bu. Bir cezaevi değil burası, insanların işkence ile on yıllar boyunca cezalandırıldığı profesyonel bir devlet kurumu. Dünyada bilinen başka bir örneği olduğunu sanmıyorum o yüzden de doğru tanımı yapacak bir isim veremiyorum. Aşağıdaki videoda SMO'nun girdiği monitör odası var. Yerin üç kat altındaki hücreleri görebiliyorlar ama girişini bulamıyorlar. Kurtarılan mahkumlar, ülkeyi hala 2000 yılında ölen Hafız Esad yönetiyor sanıyorlar. Akıllı telefonları hiç görmemişler. Sistematik şekilde tecavüze uğrayan ve çocukları ile birlikte hücrelerde yaşamaya devam eden kadın mahkumlara ulaşılmış. İşkence merkezinin civarında henüz kaç kişinin gömülü olduğu belirlenemeyen çok büyük toplu mezarlar tespit edilmiş. Mahkumların bedenlerini ezip presleyen, sadece bu iş için imal edilmiş makineler bulunmuş. İçerideki mahkumların önemli bir bölümü akıl sağlığını kaybetmiş, buna rağmen işkenceye devam edilmiş. Burası insan yapımı bir yer olamaz, burayı şeytan inşa etmiş gibi duruyor" dedi.