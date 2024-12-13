Esad ailesine ait milyarlarca dolar değerinde uyuşturucu üretim merkezi bulundu

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından ortaya çıkan en çarpıcı gerçeklerden biri, ülkenin dev bir uyuşturucu üretim merkezine dönüştürülmüş olması. Muhalif güçler, "teröristleri zombiye çeviren" Captagon adlı sentetik uyuşturucunun üretildiği tesisleri ele geçirdi.

Hayat Tahrir el-Şam (HTS) öncülüğündeki muhalif gruplar, Şam yakınlarındaki gizli depolarda büyük miktarda Captagon ele geçirdi. Amfetamin türevi olan bu uyuşturucu, kullanan kişilerde aşırı coşku ve durdurulamaz hissi yaratıyor. Muhalifler ele geçirdikleri uyuşturucuları imha ettiklerini duyurdu.

AFP muhabirlerine konuşan HTS üyeleri, Şam'ın dış mahallelerindeki bir depoda yaptıkları aramada, ihraç edilmek üzere elektrikli ev aletlerinin içine ustaca gizlenmiş binlerce Captagon hapı buldu. Deponun altındaki gizli bölümde, voltaj dengeleyicilerin bakır bobinlerine yerleştirilmiş haplar ele geçirildi.

Operasyonun arkasında Esad'ın kardeşi Maher'in olduğu iddia ediliyor. 2011'den beri "Esad'ın uygulayıcısı" olarak bilinen Maher, Cumhuriyet Muhafızları'nın başı ve Dördüncü Zırhlı Tümen'in komutanı olarak görev yapıyordu. ABD Hazine Bakanlığı, Maher'i uyuşturucu ticaretini yönetmekle suçluyor.

ABD ve İngiltere, Suriye'deki uyuşturucu ağının büyüklüğünü tespit ederek 2023'te bazı Suriyeli yetkililere yaptırım uyguladı. Suriyeli politikacı Amer Khiti de "uyuşturucu üretimi ve kaçakçılığını kolaylaştıran işletmeleri kontrol ettiği" gerekçesiyle yaptırım listesine alındı.

Ele geçirilen tesislerde Captagon'un yanı sıra sahte Viagra ve sahte 100 dolarlık banknotlar da bulundu. Uzmanlar, Esad rejiminin bu uyuşturucu ticaretini Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez ülkelerine karşı bir baskı aracı olarak kullandığını belirtiyor.