Üye Girişi
Haberler
Kuralar çekildi! İşte millilerin Dünya Kupası elemelerindeki rakipleri

İşte millilerin Dünya Kupası elemelerindeki rakipleri

 Suriyelilerin akın ettiği Emevi Camii'nde Türk bayrağı açıldı

61 yıl sonra bir ilk! Tüyleri diken diken eden kare

 Rusya'ya kaçan Esad çiftini kahredecek görüntüler

Esad çiftini kahredecek görüntüler
Bursa Adliyesi'nde duruşma salonunda silahlı saldırı! 2 ölü, 2 yaralı

Duruşma salonunda silahlı saldırı: 2 kişi öldü, 2 jandarma ağır yaralı

Esad ailesine ait milyarlarca dolar değerinde uyuşturucu üretim merkezi bulundu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından ülkenin dev bir uyuşturucu üretim merkezine dönüştüğü ortaya çıktı. Muhalif güçler, sentetik uyuşturucu Captagon'un üretildiği tesisleri ele geçirdi. Ele geçirilen tesislerde sahte Viagra ve sahte 100 dolarlık banknotlar da bulundu.

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından ortaya çıkan en çarpıcı gerçeklerden biri, ülkenin dev bir uyuşturucu üretim merkezine dönüştürülmüş olması. Muhalif güçler, "teröristleri zombiye çeviren" Captagon adlı sentetik uyuşturucunun üretildiği tesisleri ele geçirdi.

Hayat Tahrir el-Şam (HTS) öncülüğündeki muhalif gruplar, Şam yakınlarındaki gizli depolarda büyük miktarda Captagon ele geçirdi. Amfetamin türevi olan bu uyuşturucu, kullanan kişilerde aşırı coşku ve durdurulamaz hissi yaratıyor. Muhalifler ele geçirdikleri uyuşturucuları imha ettiklerini duyurdu.

AFP muhabirlerine konuşan HTS üyeleri, Şam'ın dış mahallelerindeki bir depoda yaptıkları aramada, ihraç edilmek üzere elektrikli ev aletlerinin içine ustaca gizlenmiş binlerce Captagon hapı buldu. Deponun altındaki gizli bölümde, voltaj dengeleyicilerin bakır bobinlerine yerleştirilmiş haplar ele geçirildi.

Operasyonun arkasında Esad'ın kardeşi Maher'in olduğu iddia ediliyor. 2011'den beri "Esad'ın uygulayıcısı" olarak bilinen Maher, Cumhuriyet Muhafızları'nın başı ve Dördüncü Zırhlı Tümen'in komutanı olarak görev yapıyordu. ABD Hazine Bakanlığı, Maher'i uyuşturucu ticaretini yönetmekle suçluyor.

ABD ve İngiltere, Suriye'deki uyuşturucu ağının büyüklüğünü tespit ederek 2023'te bazı Suriyeli yetkililere yaptırım uyguladı. Suriyeli politikacı Amer Khiti de "uyuşturucu üretimi ve kaçakçılığını kolaylaştıran işletmeleri kontrol ettiği" gerekçesiyle yaptırım listesine alındı.

Ele geçirilen tesislerde Captagon'un yanı sıra sahte Viagra ve sahte 100 dolarlık banknotlar da bulundu. Uzmanlar, Esad rejiminin bu uyuşturucu ticaretini Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez ülkelerine karşı bir baskı aracı olarak kullandığını belirtiyor.

Esad ailesine ait milyarlarca dolar değerinde uyuşturucu üretim merkezi bulundu

Esad ailesine ait milyarlarca dolar değerinde uyuşturucu üretim merkezi bulundu

Esad ailesine ait milyarlarca dolar değerinde uyuşturucu üretim merkezi bulundu

Esad ailesine ait milyarlarca dolar değerinde uyuşturucu üretim merkezi bulundu

Esad ailesine ait milyarlarca dolar değerinde uyuşturucu üretim merkezi bulundu

Esad ailesine ait milyarlarca dolar değerinde uyuşturucu üretim merkezi bulundu
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
img

61 yıl sonra bir ilk! Tüyleri diken diken eden kare
img

Suriye'den tarihi görüntüler
img

Wanda'dan Icardi'ye bir darbe daha
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Fransa'nın yeni Başbakanı kim oldu? François Bayrou kimdir, kaç yaşında ve görevleri neler? Türkiye 2026 Dünya Kupası'nda hangi grupta? 2026 Dünya Kupası kura çekimi grupları belli oldu mu? Türkiye hangi grupta? Osman Bilgin kimdir, neden soruşturma açıldı? Osman Bilgin'in mal varlığı ne kadar? Mazen Hamada kimdir? Mazen Hamada kaç yaşında, nereli? GELİNİM MUTFAKTA 13 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 13 Aralık Cuma Gelinim Mutfakta kim kazandı? Türkiye Moritanya Büyükelçisi kimdir? Burhan Köroğlu kimdir? Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu kaç yaşında, nereli? Masterchef'te dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te potaya kim giren isimler! Geminid meteor yağmuru ne zaman? Geminid meteor yağmuru Türkiye'den izlenecek mi? Masterchef 13 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.