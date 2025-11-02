Haberler

Ermenistan'da pasaport damgalarındaki Ağrı Dağı sembolü kaldırıldı

Güncelleme:
Ermenistan'da ülkeye giriş ve çıkışlarda kullanılan pasaport damgalarındaki Ağrı Dağı sembolü bugün itibariyle yürürlükten kaldırıldı.

  • Ermenistan pasaport damgalarındaki Ağrı Dağı sembolü 11 Eylül tarihinde alınan kararla kaldırıldı.
  • Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ağrı Dağı'nın pasaportlardan kaldırılmasının Ermenistan ile Türkiye arasındaki müzakerelerde gündeme gelmediğini açıkladı.
  • Paşinyan, kararın Ermenistan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini korumak için güvenlik stratejisinden kaynaklandığını ifade etti.

Ermenistan'da hükümetin 11 Eylül tarihinde alınan karar kapsamında ülkeye giriş çıkışlarda kullanılan pasaport damgalarındaki değişiklik yürürlüğe girdi.

DAMGA BUGÜN UYGULAMADAN KALDIRILDI

Yeni değişiklikle Ermenistan pasaportlarında kullanılan Ağrı Dağı'nın da yer aldığı damga bugün itibarıyla uygulamadan kaldırıldı.

PAŞİNYAN: DEVLETİMİZİN SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAMAK İÇİN YAPIYORUZ

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan daha önce yaptığı açıklamada, Ermenistan ile Türkiye arasındaki hiçbir müzakerede Ağrı Dağı'nın pasaportlardan kaldırılması konusunun gündeme gelmediğini ve gelemeyeceğini söyleyerek, bu kararın tamamen güvenlik stratejisinden kaynaklandığını belirtmişti.

Paşinyan, "Güvenlik stratejisinde meşruiyet unsuru kilit öneme sahiptir. Ermenistan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini uluslararası olarak tanınan topraklar ve sınırlar çerçevesinde kabul etmemiz gerekir. Bunu devletimizin sürekliliğini sağlamak için yapıyoruz" demişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdem Aksoy - Dünya
