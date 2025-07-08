Ermenistan'da meclis karıştı: Vekiller tekme ve yumruklarla birbirine girdi

Ermenistan'da meclis karıştı: Vekiller tekme ve yumruklarla birbirine girdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Ermenistan'da meclis karıştı: Vekiller tekme ve yumruklarla birbirine girdi
Haber Videosu

Ermenistan Parlamentosu'nda, hakkında "terör saldırısı hazırlığı" ve "iktidarı ele geçirme planı yapma" suçlamalarıyla soruşturma başlatılan muhalefet milletvekili Artur Sarkisyan'ın dokunulmazlığının kaldırılması görüşülürken iktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında tekme, yumruk ve su şişelerinin havada uçuştuğu bir kavga yaşandı.

Ermenistan Parlamentosu'nda, muhalefet milletvekili Artur Sarkisyan'ın dokunulmazlığının kaldırılması görüşülürken iktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında arbede yaşandı.

Ermenistan'da meclis karıştı: Vekiller tekme ve yumruklarlar birbirine girdi

"AİLEMLE ZAMAN GEÇİRMEK İSTİYORUM" DEDİ, PARLAMENTO'YU TERK ETMEK İSTEDİ

Sarkisyan, kürsüde yaptığı konuşmada, hakkında verilecek kararın önceden alındığını iddia ederek, olası bir tutuklama öncesi ailesiyle zaman geçirmek istediğini söyledi. Konuşmasının ardından genel kurul salonunu terk etmek isteyen Sarkisyan'a, iktidar partisinden bazı milletvekillerinin sözlü sataşması üzerine gerginlik çıktı.

Ermenistan'da meclis karıştı: Vekiller tekme ve yumruklarlar birbirine girdi

TEKME, YUMRUK VE SU ŞİŞELERİ HAVADA UÇUŞTU

Tartışma kısa sürede büyüyerek tekme ve yumrukların atıldığı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında su şişeleri fırlatılırken, bazı milletvekilleri birbirini darbetti.

Ermenistan'da meclis karıştı: Vekiller tekme ve yumruklarlar birbirine girdi

KAVGA GENEL KURUL SALONUNUN DIŞINDA DA DEVAM ETTİ

Olaylara müdahale eden Devlet Koruma Servisi görevlileri, tarafları ayırmakta güçlük çekti. Yaşanan arbedenin ardından oturuma ara verildi, ancak kavga bir süre genel kurul salonunun dışında da devam etti.

Ermenistan'da meclis karıştı: Vekiller tekme ve yumruklarlar birbirine girdi

"İKTİDARI ELE GEÇİRME PLANI YAPMAK" İLE SUÇLANIYOR

Ermenistan Başsavcılığı, hakkında "terör saldırısı hazırlığı" ve "iktidarı ele geçirme planı yapma" suçlamalarıyla soruşturma başlattığı Artur Sarkisyan'ın dokunulmazlığının kaldırılması için parlamentoya başvuruda bulunmuştu.

Ermenistan'da meclis karıştı: Vekiller tekme ve yumruklarlar birbirine girdi

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Yasemin Kay Allen ayrılığın ardından soluğu tatilde aldı

Ayrılığın ardından soluğu ıssız kumsalda aldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17 yıl sonra Sivasspor'a veda eden Ziya Erdal'dan kulübüne sert tepki

17 yıl sonra Sivasspor'dan ayrıldı! Kulübüne çok büyük sitem etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.