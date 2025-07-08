Ermenistan'da meclis karıştı: Vekiller tekme ve yumruklarla birbirine girdi

Ermenistan Parlamentosu'nda, muhalefet milletvekili Artur Sarkisyan'ın dokunulmazlığının kaldırılması görüşülürken iktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında arbede yaşandı.

"AİLEMLE ZAMAN GEÇİRMEK İSTİYORUM" DEDİ, PARLAMENTO'YU TERK ETMEK İSTEDİ

Sarkisyan, kürsüde yaptığı konuşmada, hakkında verilecek kararın önceden alındığını iddia ederek, olası bir tutuklama öncesi ailesiyle zaman geçirmek istediğini söyledi. Konuşmasının ardından genel kurul salonunu terk etmek isteyen Sarkisyan'a, iktidar partisinden bazı milletvekillerinin sözlü sataşması üzerine gerginlik çıktı.

TEKME, YUMRUK VE SU ŞİŞELERİ HAVADA UÇUŞTU

Tartışma kısa sürede büyüyerek tekme ve yumrukların atıldığı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında su şişeleri fırlatılırken, bazı milletvekilleri birbirini darbetti.

KAVGA GENEL KURUL SALONUNUN DIŞINDA DA DEVAM ETTİ

Olaylara müdahale eden Devlet Koruma Servisi görevlileri, tarafları ayırmakta güçlük çekti. Yaşanan arbedenin ardından oturuma ara verildi, ancak kavga bir süre genel kurul salonunun dışında da devam etti.

"İKTİDARI ELE GEÇİRME PLANI YAPMAK" İLE SUÇLANIYOR

Ermenistan Başsavcılığı, hakkında "terör saldırısı hazırlığı" ve "iktidarı ele geçirme planı yapma" suçlamalarıyla soruşturma başlattığı Artur Sarkisyan'ın dokunulmazlığının kaldırılması için parlamentoya başvuruda bulunmuştu.