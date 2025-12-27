Ermenistan Başbakanı Paşinyan davul çalarken görüntülendi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, bu kez alışılmışın dışında bir görüntüyle gündeme geldi.

BAGETLERİ ELİNE ALDI

Paşinyan, katıldığı bir etkinlikte sahneye çıkarak davul çaldı. Etkinlik sırasında çekilen görüntülerde Paşinyan'ın müziğe tempo tuttuğu ve oldukça neşeli olduğu görülürken, söz konusu kareler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

TARTIŞMA YARATTI

Paylaşımların ardından Paşinyan'ın performansı ülke kamuoyunda tartışma konusu haline geldi. Bazı kullanıcılar görüntüleri "sıcak ve samimi bir lider profili" olarak yorumlayarak destek verirken, bazıları ise ekonomik ve siyasi gündemin yoğun olduğu bir dönemde yapılan bu görüntüleri eleştirdi.